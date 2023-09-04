أول تعليق من الرئيس الأمريكي حول إقالة وزير الدفاع الأوكراني

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، على علمه بإقالة وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف.

وقال بايدن للصحفيين: "امتنع عن التعليق على الأنباء بشكل علني."

وأضاف بايدن أثناء تواجده في ولاية ديلاوير أنه على علم بأن زيلينسكي قد استبدل وزير الدفاع لديه. وردا على سؤال عما إذا كان لديه أي تعليق، قال بايدن "ليس علنا".

فيما قال وزير الدفاع الأوكراني، أوليكسي ريزنيكوف، الذي أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إقالته من منصبه، إنه لا يعلم ما إذا كان سيتم تعيينه سفيرًا لدى بريطانيا في المستقبل.



وحسب صحيفة "بابل" الإلكترونية الأوكرانية، رد “ريزنيكوف” على المعلومات المتعلقة بالتعيين المحتمل كسفير: "لا أعرف".



وفي وقت سابق، أعلن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، إقالة أوليكسي ريزنيكوف من منصب وزير الدفاع الأوكراني وتعيين رئيس صندوق ممتلكات الدولة رستم عمروف في منصبه.