حملة رقابية مشتركة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار بمدينة العريش

نفذت الرقابة التموينية بمديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة شمال سيناء ، حملة مشتركة مع مباحث التموين ، للمرور على الأسواق وتشديد الرقابة على المخابز البلدية والمحلات التجارية ،ومتابعة محلات السجاير بمدينة العريش العاصمة ، فى إطار متابعات مديرية تموين شمال سيناء لضبط الأسواق والسيطره على الأسعار ،وتنفيذا لتعليمات الدكتور وزير التموين واللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

19محضرا متنوعا:

وقالت أمانى رسلان مدير عام التموين بالمحافظة ، أن الحملة أسفرت عن تحرير 19محضرا متنوعة منها ، عدد 5 محاضر مخابز تصرف وموازين ومواصفات، وعدد 1 محضر سلع غذائية منتهية الصلاحية، وعدد 1 محضر سجاير مجهولة المصدر ،وعدد 12 محضرا، عدم اعلان اسعار وشهادة صحية.

وأضافت رسلان، ان حملات التموين الرقابية مستمرة على الأسواق والمحلات لضبط الأسعار وحماية المستهلك في مختلف مدن وقرى المحافظة.