الأهلي يعرض مليون ونصف دولار لتمديد عقد معلول

أكد الإعلامي محمد فاروق أن النادي الأهلي يدرس زيادة المقابل المادي في العقد الجديد للتونسي الدولي علي معلول الظهير الأيسر للفريق الأحمر بعد تمديد عقده.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن":" استقر النادي الأهلي على خطوة زيادة المقابل المادي في عقد المحترف التونسي علي معلول الظهير الأيسر ".

وتابع: "هناك اتجاه من جانب إدارة النادي الأهلي لزيادة قيمة عقد المحترف التونسي إلى مليون و500 ألف دولار بدلا من مليون و300 ألف دولار، بعد الاتفاق معه على خطوة إضافة موسم جديد في عقده مع القلعة الحمراء".