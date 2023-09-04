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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أفضل موبايلات في 2023

أفضل موبايلات تم
أفضل موبايلات تم إطلاقها في 2023

مع تطور صناعة الهواتف الذكية، أصبح من الصعب اختيار أفضل هاتف للشراء. ومع ذلك، هناك بعض الهواتف التي تبرز عن غيرها، وتتميز بأداء قوي وميزات متطورة.

 

فيما يلي قائمة بأفضل الهواتف التي تم إطلاقها في عام 2023:

 

• iPhone 14 Pro Max: يتميز هذا الهاتف بمعالج A16 Bionic القوي، وشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 120 هرتز، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 48 و 12 و 12 ميجابكسل.

• Google Pixel 7 Pro: يتميز هذا الهاتف بمعالج Google Tensor 2 القوي، وشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 120 هرتز، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 و 12 و 48 ميجابكسل.

• Samsung Galaxy S23 Ultra: يتميز هذا الهاتف بمعالج Exynos 2300 القوي، وشاشة OLED مقاس 6.8 بوصة بدقة 120 هرتز، وكاميرا خلفية رباعية العدسات بدقة 108 و 12 و 10 و 10 ميجابكسل.

• Oppo Find X5 Pro: يتميز هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 القوي، وشاشة OLED مقاس 6.7 بوصة بدقة 120 هرتز، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 و 50 و 13 ميجابكسل.

• Xiaomi 12 Pro: يتميز هذا الهاتف بمعالج Snapdragon 8 Gen 1 القوي، وشاشة OLED مقاس 6.73 بوصة بدقة 120 هرتز، وكاميرا خلفية ثلاثية العدسات بدقة 50 و 50 و 12 ميجابكسل.

تتميز هذه الهواتف بأداء قوي وميزات متطورة، مما يجعلها خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن أفضل ما تقدمه صناعة الهواتف الذكية.

بالطبع، هناك العديد من الهواتف الأخرى التي تم إطلاقها في عام 2023، والتي تستحق أيضًا الدراسة. يعتمد أفضل هاتف لك على احتياجاتك وميزانيتك.

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