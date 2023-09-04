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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 5 سنوات للمتهم بالاتجار في المواد المخدرة والحشيش فى القليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات بنها بالقليوبية الدائرة الخامسة،برئاسة المستشار محمود محمد محمود البريري رئيس المحكمة، بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لعاطل، لاتهامه بالاتجار بالمواد المخدرة "الحشيش"، بدائرة مركز شرطة شبين القناطر . 
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 1597 لسنة 2023 جنح مركز شبين القناطر والمقيدة برقم 148 لسنة 2022، أن المتهم "يونس س ي"، 32 سنة، عاطل، مقيم دائرة مركز شرطة شبين القناطر، حاز وأحرز بقصد الإتجار جوهر مخدر الحشيش علي النحو المبين بالتحقيقات. 
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تمكنت من ضبط عاطل لممارسته نشاطا إجراميا بالاتجار بالمواد المخدرة متخذا من دائرة مركز شرطة شبين القناطر وكرا لممارسة نشاطه الإجرامي. 
وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة تمكنت مباحث المركز من ضبط المتهم، وبحوزته جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالي وهاتف محمول، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته الآثمة، والهاتف المحمول للتواصل مع عملاءه. 
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بحبسه علي ذمة التحقيقات إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق بحق المتهم.

القليوبية محافظة القليوبية مديرية أمن القليوبية شبين القناطر محكمة جنايات بنها

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