معهد إعداد القادة ينفذ برنامجا تدريبيا للطلاب استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات

أعلن معهد إعداد القادة عن تنفيذ برنامج تدريبي مميز يستهدف طلاب أسرة من أجل مصر من جميع كليات جامعة حلوان وطلاب الاتحاد.

ويأتي هذا البرنامج استجابة لتوجيهات رئيس جامعة حلوان الدكتور السيد قنديل، بضرورة تأهيل الشباب على التنظيم استعدادًا لاستقبال أسبوع شباب الجامعات والمعاهد الثالث عشر ومن المقرر أن يُعقد في الفترة من ٨ إلى ١٤ سبتمبر ٢٠٢٣.

وأكد الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان على أن القيادة السياسية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية بالجامعات، ومن هذا المنطلق تدعم إدارة الجامعة الأنشطة الطلابية بكل صورها وتشجع الطلاب على تنمية مواهبهم، بهدف إعداد أجيال قادرة على الابتكار والإبداع، وتخريج جيل من الشباب قادر على صناعة المستقبل، لذا حرصت جامعة حلوان على عقد البرامج التدريبية لطلابها التي تشارك في تنظيم فعاليات أسبوع شباب الجامعات.. ووصفهم بأنهم خير سفراء للجامعة فهم خير من يمثلون الجامعة في هذا الحدث المهم لأنهم واجهة مشرفة للجامعة.

وقد اوضح أن مشاركة الشباب في فعاليات أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر، تسهم في تطوير جيل متفوق ومستمر في التعلم، حيث يمكن للشباب اكتساب مهارات وخبرات متعددة من خلال المشاركة في هذه التجارب المتنوعة.

ومن جانبه أوضح الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي أن التدريب الذي يتم تقديمه للطلاب يمثل استثمارًا في مستقبلهم، ويُعتبر تطوير المهارات القيادية للشباب هو السبيل لتحقيق التفوق والتميز، ولهذا السبب حث جميع الطلاب على الاستفادة القصوى من هذه الفرصة والعمل بجد لتحقيق أهدافهم

ويؤكد مدير معهد إعداد القادة على ثقته في قدرة الطلاب على تنظيم هذه الفاعلية والحدث المهم وهو أسبوع شباب الجامعات الذي يتجمع فيه طلاب الجامعات المصرية.

واستكمل الدكتور همام كلمته أن هذا البرنامج التدريبي يهدف إلى تطوير مهارات الشباب في مجموعة متنوعة من المجالات، بما في ذلك التنظيم وفنون القيادة وتطوير الذات، والتوعية بمبادئ الاتيكيت والبروتوكول، حيث تُعتبر هذه الموضوعات فرصة فريدة لتعزيز مهارات الشباب وتحفيزهم للمساهمة الفعالة في أسبوع شباب الجامعات.

وقد انطلقت جلسة حوارية ناقش فيها الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد مع الطلاب تاريخ إنشاء أسبوع شباب الجامعات المصرية، حيث افتتح الأسبوع الأول الزعيم الراحل جمال عبد الناصر عام 1954، ونظمه كمال الدين حسين وزير التربية والتعليم في ذلك الوقت، كما شارك في فعالياته نحو 800 طالب، وحضر اللقاء الملك حسين عاهل الأردن الراحل، وفي عام 1956 ،عادت جامعة القاهرة مرة أخرى لتنظم الأسبوع الثاني بعد عامين، ثم نظمت جامعة عين شمس الأسبوع الثالث في بداية الستينيات، ثم جامعة دمشق السورية التي نظمت الأسبوع الرابع في سوريا تماشيا مع الوحدة العربية.

مستكملا حديثه أن جامعة قناة السويس اطلقت شعلة تنظيم أسبوع شباب الجامعات من جديد بعد توقفه ، فنظمت الأسبوع الأول عام 1987 ،ثم تبعتها جامعة القاهرة التي نظمت الأسبوع الثاني عام 1991 ،تلتها جامعة الزقازيق، والتي نظمت الأسبوع الثالث عام 1996، وكان الأسبوع الرابع في جامعة القاهرة عام 1999 ،ثم نظمت جامعة المنيا الأسبوع الخامس 2001 ،ثم جامعة أسيوط، والتي أقيم بها الأسبوع السادس في 2003.

كما استضافت جامعة المنصورة الأسبوع السابع لشباب الجامعات في 2005 ثم جامعة المنوفية 2007، وفي عام 2009، كان موعد الأسبوع التاسع، والذي عقد للمرة الثانية بجامعة المنصورة، أما الأسبوع العاشر لشباب الجامعات في عام 2015، فقد نظم برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بجامعة قناة السويس بمشاركة 7 آلاف طالب وطالبة من 25 جامعة مصرية، تحت شعار "بالعلم والشباب.. تحيا مصر".

كما قامت جامعة كفرالشيخ باستضافة أسبوع شباب الجامعات الثاني عشر في فبراير 2019.

وتتشرف جامعة حلوان بإستضافة أسبوع شباب الجامعات الثالث عشر في سبتمبر الجاري.

ثم حاور الطلاب عن كيفية إدارة الأزمات وكيفية حل المشكلات والتي قد تظهر أثناء تنفيذ الفعاليات وطرق الحل السريعة وكيفية اتخاذ القرارات بروح الفريق، وأوضح لهم المميزات والسلبيات خلال أسابيع الجامعات السابقة، مؤكدا للطلاب بأنهم الصورة المشرفة للجامعة أمام الجامعات المصرية.

وفي هذا الصدد انطلقت فعاليات محاضرة فن الإتيكيت والمراسم والبروتوكولات وحاضر فيها وكيل المعهد، بهدف اكتساب الطلاب المهارات والمعرفة الضرورية لتنظيم فعاليات الأسبوع بأسلوب محترف، وتجهيز الطلاب بالأدوات اللازمة للتعامل بأسلوب لائق واحترافي في الفعاليات والأنشطة القادمة، لتحقيق نجاح أسبوع شباب الجامعات وتميزه في هذا العام.

أوضح خلال المحاضرة الفرق بين الإتيكيت والبرتوكول، وتم شرح اتيكيت الحديث وكذلك اتيكيت الاستماع والإنصات، اتيكيت الملابس، بالإضافة إلى إتيكيت المصافحة، واتيكيت زيارة كبار المسئولين، واختتم حديثه عن مراسم رفع العلم المصري.

وفى ذات السياق انطلقت محاضرة عن المهارات التقنية والمهارات الشخصية وحاضر فيها يارا هاني كمال نائب رئيس اتحاد طلاب جامعة حلوان السابق، موضحة المعلومات والمهارات اللازمة لأداء العمل بنجاح، متحدثة عن كيفية إدارة الوقت وأهميته، وطرق التغلب على الأزمات وكيفية حل المشكلات، وتم التعريف على فنون القيادة، ومهارات التواصل، أخلاقيات العمل، وكيفية التكيف مع روح الفريق وتحقيق الإبداع والتميز في العمل.

إعداد القادة ينفذ برنامج تدريبي لطلاب اسرة من اجل مصر واتحاد الطلاب استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات (

إعداد القادة ينفذ برنامج تدريبي لطلاب اسرة من اجل مصر واتحاد الطلاب استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات (

إعداد القادة ينفذ برنامج تدريبي لطلاب اسرة من اجل مصر واتحاد الطلاب استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات (

إعداد القادة ينفذ برنامج تدريبي لطلاب اسرة من اجل مصر واتحاد الطلاب استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات (

إعداد القادة ينفذ برنامج تدريبي لطلاب اسرة من اجل مصر واتحاد الطلاب استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات (

إعداد القادة ينفذ برنامج تدريبي لطلاب اسرة من اجل مصر واتحاد الطلاب استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات (

إعداد القادة ينفذ برنامج تدريبي لطلاب اسرة من اجل مصر واتحاد الطلاب استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات (

إعداد القادة ينفذ برنامج تدريبي لطلاب اسرة من اجل مصر واتحاد الطلاب استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات (

إعداد القادة ينفذ برنامج تدريبي لطلاب اسرة من اجل مصر واتحاد الطلاب استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات (

إعداد القادة ينفذ برنامج تدريبي لطلاب اسرة من اجل مصر واتحاد الطلاب استعدادًا لأسبوع شباب الجامعات (