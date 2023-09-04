رفع عينات المياه بالعريش لضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين



كلف اللواء خالد عزيز رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب، لجنة من قطاع المعامل المركزية والجودة بالمرور علي مختلف مناطق مدينه العريش بشمال سيناء ، لرفع عينات من اماكن متفرقة لضمان استمرار جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والحرص علي مطابقتها للمواصفات القياسية بصفة مستمرة ، والتأكد من وصول كوب ماء نظيف لكل مواطن .

100عينة:



وقد قامت اللجنه برفع اكثر من 100 عينه و عمل التحليل الشامل لهم من مختلف المناطق مثل ( شارع القاهرة - المساعيد - خط ال 500 - السمران - دريم - الضاحية - شاليهات البحر - آل ياسر )

واكد عزيز، بضرورة التواصل مع الخط الساخن في حال ورود اى شكوى تخص جوده المياه ،وان الخط الساخن والذى يعمل على مدار ال٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع جاهز لإستقبال أى شكاوى واردة علي رقم ١٢٥ من اى خط ارضى أو من خلال الاتصال و استقبال رسائل الواتس آب على رقم ٠١٠٩٠٠١٨٣٢٠.