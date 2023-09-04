تطعيم ألف عامل بمجال الصرف الصحي والغطاسين بسوهاج لحمايتهم من الأمراض والأوبئة

انتهت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج من تطعيم 1034 من العاملين الملامسين لمياه الصرف الصحي وغطاسين تطهير مآخذ مياه الشرب بجرعات لقاح الالتهاب الكبدي (أ و ب)، وكذلك بلقاح الالتهاب الرئوي.

محافظة سوهاج

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن الشركة تبذل قصارى جهدها للحفاظ على العاملين وحمايتهم من الأمراض التي قد يتعرضوا لها أثناء العمل.

ومن الجدير بالذكر انه تتم عملية التطعيم من خلال الشركة المصرية لإنتاج الامصال واللقاحات والأدوية وان تلك التطعيمات حصل عليها عمال وفنيين محطات وشبكات الصرف الصحي، وسائقين وعمال سيارات الكسح والنافورى والفاكيوم هذا بالإضافة إلى كيميائي معامل الصرف الصحى ومشرفي المحطات ومهندسى التشغيل بأفرع الصرف الصحي.