جلسة خاصة من مدرب الزمالك مع روقا

عقد أحمد مجدي المدرب المساعد للفريق الأول لكرة القدم بالجهاز الفني للزمالك جلسة مع محمد أشرف "روقا" لاعب وسط الفريق بعد مران اليوم الذي أقيم على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي.

وشرح المدرب المساعد لمحمد أشرف "روقا" بعض التعليمات الفنية والمهام المطلوبة منه في الملعب.

وجاءت تعليمات مدرب الزمالك للاعب الوسط بعد انتهاء التقسيمة الفنية المطولة التي خاضها الفريق.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة مساء اليوم الاثنين في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.