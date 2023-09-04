تدريبات خاصة لمحمد عواد بمران الزمالك

وضع محمد عبد المنصف مدرب حراس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك برنامجا تدريبيا خاصا لمحمد عواد حارس مرمى الفريق خلال مران اليوم الاثنين الذي أقيم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وركز مدرب الحراس على الجانب البدني لمحمد عواد خلال مران اليوم بخوض تدريبات لتقوية العضلات بالأدوات التدريبية في ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة.

وتولى محمد مدحت المعد البدني الإشراف على تدريبات محمد عواد الخاصة في مران الزمالك الصباحي.

ومن المقرر أن ينتظم الزمالك في معسكر داخلي بمصر الجديدة مساء اليوم الاثنين في إطار الاستعداد للموسم الجديد وبطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وحدد الجهاز الفني يومي 7 و 11 سبتمبر لخوض مباراتين وديتين أمام السكة الحديد وسيراميكا كليوباترا خلال المعسكر الداخلي استعدادا للقاء ارتا سولار بطل جيبوتي في ذهاب دور الـ32 لبطولة كأس الكونفدرالية، المقرر لها يوم 16 سبتمبر في تنزانيا.