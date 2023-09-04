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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلان مهم من الجيش الإسرائيلي بعد اقتحام جنين

صدى البلد

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، اعتقال 3 نشطاء من حركة حماس الفلسطينية، وذلك خلال اقتحام مدينة جنين ومخيمها بعد عملية عسكرية خاصة، أسفرت عن إصابة 6 أشخاص.

وقال بيان مشترك لجيش الاحتلال وجهاز الشاباك: "تم اعتقال ثلاثة نشطاء في حماس وهم المدعو عبدالله حسن محمد صبيح وورد الشريم ومعتصم جعايصة. كما عثرت القوات على سلاح من نوع M16 يتبع لأحد المطلوبين".

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وأضاف: "أما المدعو ورد الشريم من جنين تورط في عمليات إطلاق نار تخريبية وأعمال إرهابية أخرى مع المدعو عبدالله صبيح وأخرون. كما تورط المطلوبون في الآونة الأخيرة في نشاطات إرهابية عنيفة وواسعة من بينها عمليات اطلاق نار تخريبية وعبوات وعمليات أخرى. تم تحويل المعتقلين للتحقيق في جهاز الشاباك. لم تقع إصابات في صفوف قواتنا".

وصباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين مطلقة عملية عسكرية جديدة في المخيم دارت على إثرها اشتباكات مسلحة مع شبان فلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات كبيرة وآليات وجرافات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم وأغلقت مناطق عدة وأطلقت الرصاص بكثافة ما أدى لإصابة عدد من الشبان الفلسطينيين، وصل عددهم إلى 6 أشخاص.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم جنين من أجل اعتقال عدد من المطلوبين من بينهم أحد نشطاء حركة حماس في جنين، فيما تم اعتقال عدد من المطلوبين بعد إصابتهم برصاص الجيش.

 

 

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