جنين .. جيش الاحتلال ينسحب من المدينة بعد اقتحامها ويعتقل 5 فلسطينيين

أفادت وسائل إعلام عبرية، في أنباء عاجلة منذ قليل، بأن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحبت من مدينة جنين ومخيمها، وذلك بعدما أعلنت عن "عملية عسكرية خاصة"، مشيرةً إلى أن العملية أسفرت عن اعتقال 5 فلسطينيين.

وقالت قناة "كان" الإسرائيلية إن العملية "انتهت باعتقال خمسة مطلوبين وإصابة خمسة فلسطينيين".

وصباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين مطلقة عملية عسكرية جديدة في المخيم دارت على إثرها اشتباكات مسلحة مع شبان فلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات كبيرة وآليات وجرافات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم وأغلقت مناطق عدة وأطلقت الرصاص بكثافة ما أدى لإصابة عدد من الشبان الفلسطينيين، وصل عددهم إلى 6 أشخاص.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم جنين من أجل اعتقال عدد من المطلوبين من بينهم أحد نشطاء حركة حماس في جنين، فيما تم اعتقال عدد من المطلوبين بعد إصابتهم برصاص الجيش.