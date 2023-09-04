إصابة 6 فلسطينيين في اقتحام قوات الاحتلال لمدينة ومخيم جنين

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، بإصابة ستة فلسطينيين بالرصاص خلال عدوان قوات الاحتلال الإسرائيلي على مدينة جنين ومخيمها.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن 4 إصابات طفيفة بالرصاص وصلت إلى مستشفى جنين الحكومي، خلال عدوان قوات الاحتلال على المدينة ومخيمها.

وذكرت وكالة "وفا" إن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من مخيم جنين، بينهم اثنان مصابان بالرصاص.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، ترافقها جرافة عسكرية، اقتحمت مدينة جنين ومخيمها، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع.

وأضافت أن وحدات خاصة إسرائيلية "مستعربون" كانت تستقل مركبة تحمل لوحة تسجيل فلسطينية تسللت إلى منطقة الجابريات، وحاصرت منزلا، وسط اندلاع مواجهات.