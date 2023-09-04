أول تعليق من حماس بعد اقتحام الاحتلال لمخيم جنين بالضفة

قال حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس اليوم الاثنين، إن مخيم جنين سيظل قلعة مقاومة وإن الاحتلال الإسرائيلي لن يفلح في كسر إرادته، وذلك في أول تعليق من الحركة على اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم ومدينة جنين بالضفة الغربية.

وأضاف قاسم في بيان: "الثورة في كل الضفة الغربية هي التي ستكسر إرادة المحتل. وكل التحية لمقاتلي فصائل المقاومة، وفي مقدمتهم مقاتلو كتائب القسام الذين يخوضون اشتباكات قوية مع جنود جيش العدو في مخيم جنين، بعد اكتشاف مقاتلي القسام لتسلل قوة صهيونية خاصة".

وصباح اليوم، اقتحمت قوات الاحتلال مخيم جنين مطلقة عملية عسكرية جديدة في المخيم دارت على إثرها اشتباكات مسلحة مع شبان فلسطينيين.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" إن قوات كبيرة وآليات وجرافات عسكرية إسرائيلية اقتحمت المخيم وأغلقت مناطق عدة وأطلقت الرصاص بكثافة ما أدى لإصابة عدد من الشبان الفلسطينيين، وصل عددهم إلى 6 أشخاص.

وكشفت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن الجيش الإسرائيلي اقتحم مخيم جنين من أجل اعتقال عدد من المطلوبين من بينهم أحد نشطاء حركة حماس في جنين، فيما تم اعتقال عدد من المطلوبين بعد إصابتهم برصاص الجيش.