مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في "يعبد" جنوب جنين

أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء اليوم الثلاثاء، باندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفادت مصادر أمنية ومحلية فلسطينية، بأن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة يعبد، ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع الفلسطينيين ، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات.

وأضافت أن قوات الاحتلال نصبت حاجزا عسكريا عند مدخل البلدة، ونشرت فرقة مشاة بين كروم الزيتون، وشرعت بتوقيف المركبات وتفتيشها والتدقيق في هويات المواطنين.