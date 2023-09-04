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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة بنها تشارك في البرنامج التدريبي الثاني للطلاب بالأكاديمية الوطنية

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

شارك وفد طلابي من أسرة "طلاب من أجل مصر بجامعة بنها" فى البرنامج التدريبي الثاني لطلاب الجامعات المصرية فى برنامج حياة كريمة بالأكاديمية الوطنية للتدريب.
وجاءت مشاركة جامعة بنها برعاية الدكتور ناصر الجيزاوى القائم بعمل رئيس الجامعة، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور خالد عيسوي منسق عام الأنشطة الطلابية.


وأكد الدكتور ناصر الجيزاوي حرص الجامعة على المشاركة لتعزيز الوعي لدى الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ في كافة المجالات ، وتشجيعهم علي المشاركة المجتمعية والعمل التطوعي ليكونوا قدوة لزملائهم ونموذج يحتذى به في الولاء والانتماء للوطن ، مشيراً إلى أهمية دعم وتحفيز ودعم الطاقات الإبداعية للطلاب، والاستفادة من طاقاتهم واستثمارها فى مختلف المجالات.


من جانبه قال الدكتور تامر سمير أن المشاركة في مثل هذه الفعاليات والملتقيات والبرامج التدريبية تسهم في إعداد قيادات شابة قادرة على التغيير إلي الأفضل كلا فى مجال تخصصه ، وإستكمالاً لدور الجامعة في الاهتمام بالأنشطة الطلابية البناءة وتنمية مهارات الشباب وتعميق الانتماء الوطني والتأكيد على التمسك بالهوية المصرية.

جامعة بنها الدكتور ناصر الجيزاوى طلاب من اجل مصر الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ المشاركة المجتمعية

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