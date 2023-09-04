النيجر.. المجلس العسكري يعلن إعادة فتح أجواء البلاد

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر، اليوم الاثنين، إعادة فتح أجواء البلاد أمام الرحلات الجوية وذلك بعد ما يقرب من شهر إغلاقها في أعقاب التمرد العسكري الذي شهدته البلاد يوليو الماضي.

وقال المجلس في بيان له إن قرار إغلاق المجال الجوي كان بسبب "مواجهة التهديد بالتدخل الذي بدأت تتضح معالمه انطلاقا من البلدان المجاورة".

وتقع النيجر في قلب إفريقيا وفي منتصف الطريق بين أوروبا وجنوب إفريقيا، إحدى الوجهات الأكثر نشاطا، ولذلك فإن هناك تداعيات وخيمة لقرار الانقلابيين على الرحلات الجوية.

ويقول موقع "فلايت رادار" الذي يتتبع حركة الملاحة الجوية عالميا، إن رحلات جوية كانت في السماء عندما صدر القرار، وهو ما أجبرها على تغيير مسارها فورا.