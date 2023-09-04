داود لمتدربي بنجلاديش: التمسك بالمنهج العلمي الصحيح طريق لتوضيح حقيقة الدين

واصلت اليوم، الدورة التدريبية لأئمة وخريجي الأزهر ببنجلادش، التي تعقدها المنظمة العالمية لخريجي الأزهر بالتعاون مع أكاديمية الأزهر العالمية للتدريب، والتي تعقد عن بعد من خلال شبكة الإنترنت "أون لاين"، بمحاضرة للدكتور محمد داود - أستاذ بجامعة قناة السويس، تحت عنوان (طرق مواجهة الإلحاد المعاصر).

التمسك بالمنهج العلمي الصحيح طريق لتوضيح حقيقة الدين

بين الدكتور داود في محاضرته، أهمية المنهج القرآني في مواجهة الفكر الإلحادي والمادي والعلماني، فهو منهج راسخ يعتمد على الدليل العقلي كما ذكر بعض التطبيقات من هذا المنهج من آيات الذكر الحكيم.

وذكر الدكتور داود، أن القرآن أرشدنا إلى استخدام الدليل العلمي السليم ويرجع ذلك إلى أن العلم هو الشاهد الثقة المقبول لدى كل العقول البشرية على الكوكب الأرضي.

وقال د. داود: إننا في عصر العلم فينبغي علينا أن نركز على الأدلة العلمية التي لها تطبيقات كثيرة ومتنوعة في آيات الذكر الحكيم، فهناك الدليل التاريخي الذي يجلي الحقائق عبر التاريخ ويرتبط به الدليل المقارن ثم هنالك الدليل المقاصدي، ومما لا شك فيه أن المنهج العلمي السليم في الحوار يجعل المواجهة علمية ومفيدة مع توضيح الحق في هدوء وثقة بالغة.

وفي ختام المحاضرة، أرشد المتدربين إلى التمسك بالمنهج العلمي الصحيح للدين وعدم الانسياق وراء الأفكار التي تصدر عن بعض أصحاب الفكر الإلحادي وأن يكون الكتاب والسنة هما الدليل في الرد على أصحاب هذه الأفكار المتطرفة.