عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

هل الشيطان بيقعد على الأظافر الطويلة.. رد من عضو الأزهر للفتوى| فيديو

محمود السيد
محمود السيد

قال الدكتور محمود السيد عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أوصانا بتقليم الأظافر، يقول ﷺ: خمس من الفطرة: الاستحداد، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظافر.
 

حكم الجهر والإسرار بالذكر بعد الصلاة

حكمة الله فى امتحان عباده بالابتلاء .. الأزهر للفتوى يوضح


وأضاف في فيديو خاص لـ صدى البلد : إزالة تلك الزوائد فهي مدعاة للحسن والجمال، وبعض العادات الخاطئة في قص الأظافر أنه يكره قصها في بعض الأوقات أمر غير صحيح، وتقليم الأظافر لا يرتبط بوقت أو نهار يفعله الإنسان حتى يكون دوما على أحسن وأبهى صورة.

وتابع: مسألة الشيطان يقعد الأظافر طويلة، تلك النصوص أحاديث ضعيفة، وليس معناها إطالة الأظافر ولكن على الإنسان أن يتزين ويفعل ما أوصانا به النبي.

 


حكم كنس البيت ليلا
وقال الدكتور محمد عبد السميع، مدير إدارة الفروع الفقهية، وأمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه يجوز تنظيف البيت ليلًا، ولا شيء في ذلك، وليس بحرام كما يُعتقد بعض الناس.

 

وأضاف «عبد السميع» في إجابته عن سؤال: «هل كنس البيت ليلا يجلب الفقر؟»، أنه ليس في تنظيف البيت المنزل ليلًا وكذا المحال التجارية أي شر، ولا يوجد في الدين ما يمنع ذلك على كل حال. 
 

فضل تنظيف المنزل
ووردت أحاديث تحث على تنظيف البيوت، وتبين أن ذلك من خصال المؤمن، وأن تركه من خصال اليهود، فروى الترمذي من حديث سعد -رضي الله عنه- وقال: غريب. ورمز السيوطي له بالصحة. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «إن الله طَيِّبٌ يحب الطَّيِّبَ، نَظِيفٌ يحب النظافة، كريم يحب الكرم، جَوَادٌ يحب الجُود؛ فنظفوا أَفْنِيَتَكُمْ، ولا تَشَبَّهُوا باليهود».

حكم خدمة الزوجة لزوجها 
قالت الدكتورة إلهام محمد شاهين، مساعد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية لشؤون الواعظات، إن هناك بعض الزوجات تستمع لبعض الفتاوى التي تقول إن خدمة الزوجة في البيت ليست واجبة وإنه من باب التفضل، وبالتالي كثير منهن تمتنع عن الأعمال المنزلية وتتسبب في مشاكل أسرية عديدة مع زوجها، موضحة أن الأزهر الشريف لديه وحدات لم الشمل ولجان الفتوى المختلفة التي تعمل على الرد وبيان الحكم الشرعي لما ورد من أسئلة.

 

وأضافت «شاهين» في إجابتها عن سؤال:  « ما حكم خدمة الزوجة لزوجها »، لابد أن ننظر إلى الوقت الذي خرجت فيه هذه الفتاوى للمجتمع، أي الوقت الذي صدرت فيه عن العلماء وطبيعة مجتمعهم، مشيرة إلى أن هذه الفتاوى تقابلها فتاوى معاصرة ترى أن تلك الخدمة من واجبتها.

ولفتت إلى أن العلاقة الزوجية والأسرية كما بينها القرآن الكريم تحدد في أمور وأشكال محددة لتلك العلاقة الزوجية، حيث وضع سبحانه وتعالى شكل التعاون في قوله تعالى: «وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً»، أي أنه لابد وأن تكون العلاقة في السكن، والسكن هنا أي الراحة النفسية لكل منهما عند الآخر، كما حدد القرآن شكل المعاملة والتي تقوم على المودة والرحمة، لافتة إلى أن قوله تعالى: «وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ» وذلك عند التغير القلبي والمعروف في تلك الآية يقصد به المألوف عند الناس، ومنه أيضاً قوله تعالى: «وَلَا تَنسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ».

 

 

الأزهر تقليم الأظافر العادات الخاطئة في قص الأظافر حكم كنس البيت ليلا فضل تنظيف المنزل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدور الثاني ثانوية عامة 2023 برقم الجلوس| بدء تحميلها على موقع التعليم

عبر هذا الرابط.. نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني برقم الجلوس بعد قليل

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة 2023 من الكنترول

بعد هدفه في أستون فيلا..أرقام قياسية جديدة لـ محمد صلاح مع ليفربول

ما صدقوا جوزي اتحبس| سيدة البدرشين..الأربعة خطفوني لإطفاء نيرانهم

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

2300 جنيه إيراد فقط .. سحب فيلم ماجد المصري من السينما

لمدة 15 يوما فقط.. هدية من البنوك لجميع عملائها في مصر

ترشيحاتنا

200 ألف درهم عقوبة على الأهلي بسبب مباراة السوبر بالإمارات ..تفاصيل

نيجيريا تدرس التقدم بطلب للانضمام إلى مجموعة العشرين

مفاجأة .. تطور جديد بشأن انتقال محمد صلاح للدوري السعودي

نهاية وشيكة.. روسيا تكشف عن مفاجأة بشأن مستقبل الدولار الأمريكي

رابط مباشر .. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2023 الآن

دولة أوروبية تنهي آمال أوكرانيا في استعادة أراضيها.. وتطالب بضمانات أمنية لروسيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رفقة زوجها وأولادها.. ريهام أيمن بإطلالة تخطف الأنظار | شاهد

بالتايجر .. سارة سلامة تثير ضجة بظهورها | شاهد

باللبان الدكر.. وصفة سحرية لعلاج البواسير

مشهد مروع..سحل فتاة أكثر من نصف كم لسبب غير متوقع ..اعرف القصة كاملة

فيديو

إنعام سالوسة تكذّب حوار منى الشاذلي.. والأخيرة: شكرًا على رفع الحرج| «فيديوجراف»

حكاية أرض مصرية في بريطانيا طالب محمد الفايد باستقلالها.. وقصة ملكة أحبها.. فيديوجراف

كانت مخطوبة ومش لاقيينها.. زوجة سفاح الجيزة تكشف مفاجأة عن شقيقتها

أحمد جمال سعيد: تمنيت تكريم فريد شوقى وهدى سلطان بمهرجان القاهرة للدراما|فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الحوار الوطنى وتحقيق الحلم

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: 87 عاما على معاهدة 1936

اﻟﻤﺰﻳﺪ