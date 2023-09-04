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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

«بيت الزكاة والصدقات» يصرف إعانة فورية عاجلة لـ«أبوالبنات»

شيخ الأزهر الشريف
شيخ الأزهر الشريف

وجه فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بصرف إعانة فورية عاجلة لـ«ع . ا . س» يقيم فى منفلوط بمحافظة أسيوط، ولديه 5 بنات في مراحل التعليم المختلفة، ويعاني من إعاقة بصرية تعيقه عن العمل.

بيت الزكاة والصدقات يصرف إعانة فورية عاجلة لـ أبوالبنات

أرسل «ع . ا . س» استغاثة على الصفحة الرسمية لـ«بيت الزكاة والصدقات» على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك» موضحًا الحالة الصحية له وعدد الأفراد وليس لديهم أى دخل ثابت يمكنهم من المعيشة الكريمة ويطلب مساعدته فى نفقات الحياة.

قام فريق الرصد فى «بيت الزكاة والصدقات» بالتواصل مع الحالة وتوجيه أحد الباحثين للعنوان المذكور واستلام الأوراق والتقارير الطبية، وبعد فحص الأوراق والتقارير الطبية من قبل إدارة العلاج، تبين أنه يعاني من إعاقة بصرية ولا يستطيع القيام بأى عمل، ومن ثم تقرر صرف إعانة فورية عاجلة.

جدير بالذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، مؤكدًا على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية إعمالا لقول الله عز وجل: {إِنَّمَا ‌ٱلصَّدَقَٰتُ لِلفُقَرَآءِ وَٱلمَسَٰكِينِ وَٱلعَٰمِلِينَ عَلَيهَا وَٱلمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُم وَفِي ٱلرِّقَابِ وَٱلغَٰرِمِينَ وَفِي سَبِيلِ ٱللَّهِ وَٱبنِ ٱلسَّبِيلِ فَرِيضَةٗ مِّنَ ٱللَّهِ وَٱللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيم} [التوبة: 60].
 

اليوم.. «بيت الزكاة والصدقات» يبدأ صرف الإعانة المضاعفة لشهر سبتمبر

«بيت الزكاة» يصرف إعانة فورية لزوجة مريض بالسرطان وأبنائها الأربعة

بدء صرف الإعانة المضاعفة لشهر سبتمبر

أعلن «بيت الزكاة والصدقات»  تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب (شيخ الأزهر)، بدء صرف الإعانة الشهرية أمس الأحد 3 من سبتمبر2023م، حيث وجَّه فضيلة الإمام الأكبر بمضاعفة قيمتها لجميع المستحقين، بمناسبة المولد النبوي الشريف، وبدء العام الدراسي الجديد، وتصرف الإعانة من فروع البنوك ومكاتب البريد.

أشار «بيت الزكاة والصدقات»، في بيان له اليوم، إلى أن الإعانات الشهرية تندرج ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء والمحتاجين الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات الحياة وتحمل أعبائها.

يقدم بيت الزكاة مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لديهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى.

بالإضافة إلى المبادرات التي يتبناها البيت لإدخال السرور على أهالينا في كل أنحاء الجمهورية، كما يتبنى البيت كثيرًا من الاستجابات السريعة للاستغاثات والحالات التي يرصدها في وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي، التي تتطلب تدخلًا سريعًا.

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