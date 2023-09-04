لو موبايلك بـ شريحة واحدة..ازاى تشغل 2 واتساب عليه

يقابل الكثيرون من مستخدمي الهواتف الذكية مشكلة عدم توافر ميزة ثنائي الشريحة، والتى تتيح مساحة أكبر من الخصوصية ومنها الى سبيل المثال استخدام حسابين مختلفين لتطبيق لمراسلات الأشهر على الإطلاق واتساب، لكن كيف سيكون الحل اذا كان هاتفك يدعم استخدام شريحة واحدة فقط ؟.

بدلاً من شراء هاتف أخر بمبلغ مالى وزيادة الكلفة عليك يمكنك تحميل تطبيق مجاني يتيح ليك ميزة استخدام أكثر من واتساب على هاتفك الأندرويد بكل سهولة، وهو تطبيق Parallel Space - app cloning، يمكنك تحميله من متجر جوجل بلاى بكل سهولة.

صورة للتطبيق من على متجر جوجل بلاى

أما اذا كانت هاتفك آيفون او لا تفضل تحميل التطبيق، هناك حل أخر في منتهي السهولة وهو تحميل تطبيق واتساب مرة ثانية ولكن نسخة الـ WhatsApp Business، وبكل سهولة ستدخل رقم هاتفك الأخر وتستمتع بالحسابين برقمين مختلفين على هاتف واحد مجاناً بدون أى رسوم تكلفة.

يذكر ان واتساب يعمل على ميزة إخفاء عنوان IP الخاص بالمستخدمين في المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو التي تتم على التطبيق، والتي ستكون أهم ميزة للخصوصية في التطبيق على الإطلاق.

تعد ميزة إخفاء عنوان IP الخاص بالمستخدمين في الوقت الحالي ضمن مرحلة الاختبار والتجريب وقد تصبح متاحة على نطاق واسع في المستقبل القريب، ويمكن الوصول إليها من خلال قائمة الإعدادات.

كان قد كشف موقع WABetaInfo المتتبع لميزات واتساب أن الميزة بالفعل قيد التطوير ضمن الإصدار التجريبي من WhatsApp لنظام التشغيل Android v2.23.18.15، والذي يتم طرحه حاليًا عبر متجر Google Play.