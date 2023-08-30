واتساب WhatsApp يطلق قريبا أهم ميزة للخصوصية على الإطلاق

تشكل الخصوصية على الإنترنت جانباً حيوياً من حياتنا اليومية؛ خاصة مع زيادة نسبة عمليات الاختراق والاحتيال الإلكترونية لحسابات المستخدمين، ويأتي في المقدمة تطبيق واتساب WhatsApp نظرا لكونه أحد أشهر تطبيقات الدردشة المجانية المتاحة.

وبحسب تقرير من موقع Android Police فإن تطبيق واتساب WhatsApp يعمل على تطوير ميزة لتعزيز أمان المكالمات من خلال توجيهها عبر خوادمها، مما يجعل من الصعب على الآخرين تحديد موقع المستخدم.

وفقا للموقع فإن واتساب يعمل على ميزة إخفاء عنوان IP الخاص بالمستخدمين في المكالمات الصوتية أو مكالمات الفيديو التي تتم على التطبيق، والتي ستكون أهم ميزة للخصوصية في التطبيق على الإطلاق.

وتعد ميزة إخفاء عنوان IP الخاص بالمستخدمين في الوقت الحالي ضمن مرحلة الاختبار والتجريب وقد تصبح متاحة على نطاق واسع في المستقبل القريب، ويمكن الوصول إليها من خلال قائمة الإعدادات.

وكشف موقع WABetaInfo المتتبع لميزات واتساب أن الميزة بالفعل قيد التطوير ضمن الإصدار التجريبي من WhatsApp لنظام التشغيل Android v2.23.18.15، والذي يتم طرحه حاليًا عبر متجر Google Play.