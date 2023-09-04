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رئيس التحرير
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أخبار العالم

أردوغان: حلول وسط تتيح إرسال شحنات الحبوب إلى الدول الأفريقية

صدى البلد

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه بالإمكان التوصل إلى حلول وسط تتيح إرسال شحنات الحبوب إلى الدول الإفريقية.

وأضاف أردوغان خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين: "من حق روسيا أن تعتبر أن اتفاقية الحبوب بشكلها الحالي لم تكن عادلة، وأعددنا حزمة من الاقتراحات بشأن مبادرة الحبوب".

وتابع: "المقترحات البديلة المطروحة بشأن مبادرة الحبوب لم تقدم نموذجًا مستدامًا وآمنًا يقوم على التعاون بين الأطراف، وأثق بأننا سنتوصل إلى حل بشأن صفقة الحبوب يلبي تطلعات جميع الأطراف".

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وقال أردوغان، إن ممر تصدير الحبوب الأوكرانية هو القضية الأبرز في محادثاته مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين اليوم، وإن الرسالة التي ستصدر بعد الاجتماع ستكون مهمة للغاية.

واستقبل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الإثنين، نظيره التركي رجب طيب أردوغان لإجراء محادثات في منتجع سوتشي، قائلًا إنهما سيناقشان الوضع في أوكرانيا، وإن روسيا منفتحة على إجراء محادثات بشأن اتفاق الحبوب عبر البحر الأسود الذي انسحبت منه موسكو في يوليو.

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