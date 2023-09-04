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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مشهد صادم.. طائرة حربية تسقط حطاما على موقف سيارات في تركيا |فيديو

طائرة حربية تسقط
طائرة حربية تسقط حطام على موقف سيارات في تركيا

أفادت تقارير صادرة عن وزارة الدفاع ووسائل الإعلام التركية، اليوم الاثنين، بأن الحطام المتساقط من طائرة حربية تركية أدى إلى إتلاف عدة مركبات في ساحة انتظار السيارات بمقر شركة “TPOA” العملاقة للنفط والغاز في أنقرة.

ودمرت قطعة الحطام التي على شكل سيجار ثلاث مركبات، سيارتان وشاحنة صغيرة، كانت متوقفة خارج المبنى، بحسب الصور التي نشرتها الصحافة.

ويبدو أن الجزء الذي سقط كان عبارة عن جزء مصفح متهالك، وهي عبارة عن حاوية خارجية مستهلكة يمكن للطائرة العسكرية استخدامها لتوسيع نطاقها.

وقام شهود عيان بتصويره وهو يتدحرج في الهواء أثناء سقوطه على الأرض.

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وقالت الدفاع التركية، إن الطائرة المعنية هي من طراز ماكدونيل دوجلاس إف-4 تابعة للقوات الجوية التركية.

ويمكن للطائرة الحربية أن تحمل زوجًا من الخزانات الخارجية الأصغر سعة 1400 لترًا على النقاط الصلبة للجناح ودبابة أكبر سعة 2300 لترًا على النقطة الصلبة المركزية.

أنقرة تركيا

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