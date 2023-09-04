أسباب غير متوقعة لالتهاب الأذن الوسطى عند الأطفال.. تعرف عليها

يعاني بعض الأطفال من ضعفٍ السمع وخُروج افرازات من الأذن عادةً،وتكون الأعراض هي آلام شديدة في الأذن، وغالباً ما تصاحبها حمى وغثيان.

وتعد أهم أسباب التهاب الأذن الوسطى تضخم اللوزتين لدى الأطفال يسبب غالبا التهاب الأذن الوسطى.لانه عندما تتورم اللوزتين بسبب الإصابة بميكروب فإن ذلك يؤدي إلى انسداد في القناة السمعية التي تصل بين البلعوم الأنفي والأذن الوسطى.

انسداد هذه القناة يؤدي إلى اضطراب في تهوية الأذن، مما يمهد الطريق للإصابة بالتهاب الأذن الوسطى.. نرصد ما هو إلتهاب الأذن الوسطى ؟وما أسباب الأذن الوسطى عند الأطفال وعلاجها وفقا لموقع ‏Reader.s Digest".



ماهو إلتهاب الأذن الوسطى:



التهاب الأذن الوسطى هي عدوى شائعة عند الأطفال، ويمكن أن تتسبب الفيروسات أو البكتيريا في هذه الحالة، وعادةً ما تظهر هذه العدوى عند الأطفال بعد إصابتهم بنزلة برد، وهي تؤثر على الاذن الوسطى الموجود خلف طبلة الأذن، يمكن أن تتراكم السوائل من الأذن، وقد تتلوث هذه السوائل بالعدوى وتضغط على طبلة الأذن مما يسبب تورمها.



ما اسباب التهاب الأذن الوسطى عند الأطفال؟



يسبب غالبا التهاب الأذن الوسطى ، عندما تتورم اللوزتين بسبب الإصابة بميكروب فإن ذلك يؤدي إلى انسداد في القناة السمعية التي تصل بين البلعوم الأنفي والأذن الوسطى ،انسداد هذه القناة يؤدي إلى اضطراب في تهوية الأذن، مما يمهد الطريق للإصابة بالتهاب الأذن الوسطى".



علاج الالتهاب الأذن الوسطى:



يكون علاج الالتهاب بواسطة بخاخ الأنف والحبوب المسكنة ،كما يمكن استخدام مسكن "إبوبروفين" مناسب جدا للعلاج ، بعد يومين يجب التأكد من النتائج، فإذا كانت الحالة هي عدوى بكتيرية قوية، أي أن الماء خلف طبلة الأذن لم يعد صافياً، بل معكر، فإنه يتعين في هذه الحالة استخدام مضاد حيوي".



وحذر الأطباء من استخدام، قطرات الأذن لانها تحتوي على مواد تخدير موضعي قد تضر بجهاز التوازن وتسبب الإصابة بالدوار.

وحتى بعد التعافي من الالتهاب تكون الأذن حساسة للبرد، وينصح لذلك بارتداء القبعات في الأيام الباردة لتغطية الأذن.

كما ينصح بعض الأطباء، أنه قد يستطيع الأطفال الذين لديهم أنابيب التهوية غسل الشعر والسباحة، ولكن ينصح ، بألّا يغمروا رؤوسهم في الماء العميق من دون استخدام سدادات الأذن.