عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تقرير فرنسي: إنهاء حياة امرأة كل 3 أيام على يد شريكها

تقرير فرنسي:إنهاء
تقرير فرنسي:إنهاء حياة امرأة كل 3 أيام على يد شريكها

أعلنت الشرطة الفرنسية عن الشخص الذي أنهى حياة امرأة عثر عليها على قارعة الطريق في منطقة شامبراي ليه تورز بإقليم أندر ولوار، وسط فرنسا حيث تم توجيه تهمة “إزهاق  الحياة العمدي” له.

وقالت الشرطة الفرنسية إنه خلال يومين من العثور على جثة السيدة التي تبلغ من العمر 57 عاما تبين أن “زوجها”وراء الحادث والذي تمكنت من القبض عليه علما بأن للزوجين 4 أطفال بينهم قاصر.

فرنسا 

وسلط تقرير نشرته شبكة “سكاي نيوز” اليوم الاثنين، الضوء على أن هذه الحادثة ليست فريدة من نوعها في فرنسا، واصفة الأمر “بات شبه يومي في بلد تزداد فيه الجرائم ضد المرأة من أقرب الناس لها”.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية أن امرأة فرنسية تتوفى كل 3 أيام على يد شريكها.

ووفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية التي نشرت مؤخرا، فإنه خلال العام 2022 أنهى أزواج أو أزواج سابقين أو شركاء حياة 118 امرأة فرنسية، بينما في عام 2021،  122 امرأة ماتوا على أيدي شركائهن، كما مات 27 زوجا على أيدي زوجاتهم.   

رغم الحظر.. طالبات يرتدين العباءة في أول أيام العام الدراسي في فرنسا

تهديد وجودي والمنطقة تستيقظ.. أمريكا تحذر فرنسا من كارثة وشيكة في أفريقيا

 

 

فرنسا الشرطة الفرنسية شامبراي ليه إقليم أندر ولوار وسط فرنسا القتل العمد الجرائم ضد المرأة امرأة فرنسية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

وقع بالفعل |شوبير يعلن مفاجأة بشأن المهاجم المغربي الجديد للأهلي

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

الآن .. رابط نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

ورم .. إسماعيل فرغلي يكشف كواليس إصابته بمرض خطير

ترشيحاتنا

أبرزهم نجم الفريق..4 شخصيات مفاجأة تخوض انتخابات الزمالك.. تفاصيل

أثار الجدل بعمرة البدل..البلوجر أمير منير يدافع عن نفسه بعد هجوم السوشيال ميديا

فخ غير متوقع.. جندي بالجيش الأوكراني يروي تفاصيل مروعة عن الهجوم المضاد

الغرفة التجارية بالسعودية: تطبيق عمرة البدل غير مقبول وهو استغلال لضيوف الرحمن

بعد تحويله مقلبا للنفايات.. ماذا حدث لسور مجرى العيون؟|إجراءات عاجلة من الحكومة

تأكيدًا لـ صدى البلد.. طارق حامد إلى ضمك رسميًا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون رسوم| البنك المركزي يقدم هدية للمواطنين تستمر لمدة 15 يوم ..تفاصيل

تقرير فرنسي: إنهاء حياة امرأة كل 3 أيام على يد شريكها

صور من حفل المنشد أحمد العمرى بمهرجان القلعة

يضرك في إيه|رد داعية الحج بالإنابة مقابل 4000 جنيه.. وعلاقته بوزارة الأوقاف؟

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ