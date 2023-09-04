تقرير فرنسي: إنهاء حياة امرأة كل 3 أيام على يد شريكها

أعلنت الشرطة الفرنسية عن الشخص الذي أنهى حياة امرأة عثر عليها على قارعة الطريق في منطقة شامبراي ليه تورز بإقليم أندر ولوار، وسط فرنسا حيث تم توجيه تهمة “إزهاق الحياة العمدي” له.

وقالت الشرطة الفرنسية إنه خلال يومين من العثور على جثة السيدة التي تبلغ من العمر 57 عاما تبين أن “زوجها”وراء الحادث والذي تمكنت من القبض عليه علما بأن للزوجين 4 أطفال بينهم قاصر.

فرنسا

وسلط تقرير نشرته شبكة “سكاي نيوز” اليوم الاثنين، الضوء على أن هذه الحادثة ليست فريدة من نوعها في فرنسا، واصفة الأمر “بات شبه يومي في بلد تزداد فيه الجرائم ضد المرأة من أقرب الناس لها”.

وفي سياق متصل، ذكرت صحيفة "لوبارزيان" الفرنسية أن امرأة فرنسية تتوفى كل 3 أيام على يد شريكها.

ووفق بيانات وزارة الداخلية الفرنسية التي نشرت مؤخرا، فإنه خلال العام 2022 أنهى أزواج أو أزواج سابقين أو شركاء حياة 118 امرأة فرنسية، بينما في عام 2021، 122 امرأة ماتوا على أيدي شركائهن، كما مات 27 زوجا على أيدي زوجاتهم.