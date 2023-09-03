صفقة رئيسية.. زيلينسكي يعلن التوصل لاتفاق مهم للغاية مع فرنسا

قال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إنه توصل إلى اتفاق مهم للغاية بشأن تدريب الطيارين الأوكران في فرنسا خلال محادثة مع الرئيس، إيمانويل ماكرون.

وقال زيلينسكي، في خطابه المسائي، إن “توصل إلى اتفاق مهم للغاية بشأن تدريب طيارينا في فرنسا”، مضيفا أنه ناقش مع ماكرون ما يمكن أن تفعله فرنسا للمساعدة في حماية مدينة أوديسا الأوكرانية والمنطقة.

وفي وقت سابق من اليوم، أجري زيلينسكي، اتصالا هاتفيا مه نظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حيث ناقشا عمل الممر البحري الذي أنشأته كييف للملاحة الآمنة للسفن بعد خروج موسكو من صفقة الحبوب التاريخية.

وقال زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي بعد المكالمة الهاتفية مع ماكرون: “ناقشنا أيضًا سبل ضمان عمل ممر الحبوب وتعزيز الأمن في منطقة أوديسا”.

كما شكر الرئيس الأوكراني، ماكرون على “المساعدة العسكرية الحاسمة” التي تقدمها فرنسا لكييف، وقال إن الزعيمين “ناقشا الحزم الجيدة من المساعدات”.

وجاءت المكالمة الهاتفية عشية قمة في روسيا بين الرئيس فلاديمير بوتين، والرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي يريد إحياء صفقة الحبوب، وبينما تقصف قوات موسكو منطقة أوديسا الأوكرانية بطائرات مسيرة.