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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رغم الحظر.. طالبات يرتدين العباءة في أول أيام العام الدراسي في فرنسا

صدى البلد

عاد حوالي 12 مليون تلميذ إلى المدارس في فرنسا اليوم الاثنين، وذلك على الرغم من حظر ارتداء العباءة والقميص، والتي تم تبريرها من قبل الحكومة بضرورة احترام مبدأ العلمانية. ولكن هذا الحظر أثار جدلاً وتصدَّر عناوين وسائل الإعلام، وذلك حسبما عرضت قناة يورنيوز.

صرَّحت رئيسة الوزراء إليزابيث بورن بأن بعض الفتيات الصغيرات وصلن إلى المدارس صباح اليوم مرتديات العباءة، ولكن تم شرح لهن بأن هذه الرموز الدينية غير مقبولة.

وأعلن وزير التربية والتعليم الفرنسي غابريال أتال: "نظرًا لالتزام المعلمين والأولوية الممنوحة للحوار، تم احترام قواعد عدم ارتداء العباءات والقمصان الطويلة التي تم وضعها منذ الصباح، دون مشكلات كبيرة. المدارس مفتوحة لاستقبال جميع الطلاب دون استثناء، مع الالتزام بقواعد الجمهورية".

 

التربية والتعليم رئيسة الوزراء إليزابيث بورن وزير التربية والتعليم وسائل الإعلام توك شو

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