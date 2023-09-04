رئيس جهاز حدائق أكتوبر: تنفيذ 52 ألف وحدة سكنية هذا العام

أكد المهندس محمد مصطفى رئيس جهاز تنمية حدائق اكتوبر، أنهم يقومون بعمل مجتمع عمراني متكامل يشمل كل شيء وليس مجرد تنفيذ وحدات وطرق فقط، قائلا: "لا ندعوا المواطن للسكن والانتقال إلا بعد توفير كل الخدمات من مياه وغاز وصرف وطرق وخدمات تكون منتهية".

وأضاف محمد مصطفى، خلال حوار ببرنامج "من مصر"، مع الاعلامي عمرو خليل، على قناة سي بي سي، أنهم يقومون بتوفير جميع المستويات من الاسكان بداية من اسكان بديل للوحدات الفاخرة، مفيدا بأن لديهم 137 ألف وحدة سكنية ويتم تنفيذ 52 ألف وحدة سكنية هذا العام، ونسبة الانتهاء وصلت لـ85% ويتم الانتهاء في شهر يونيو 2024.

وأشار المهندس محمد مصطفى، إلى أن لديهم من 600 إلى 700 ألف نسمة والعمل على زيادة المواصلات العامة والداخلية، لافتا إلى أن هناك عربات فان تصل من وسط الاحياء إلى المناطق التي توصل للمواصلات خارج المدينة، كما أن لديهم 35 وحدة صحية في المدينة.