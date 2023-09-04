وزير الزراعة: إنفاق 750 مليار جنيه على محور التنمية بسيناء

علق السيد القصير وزير الزراعة، على توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين من الأراضي الزراعية في سيناء.

وقال السيد القصير في تصريحات له في برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" إجمالي ما تم إنفاقه على محور التنمية في سيناء تجاوز الـ 750 مليار جنيه وهذه ارقام ضخمة".

وتابع السيد القصير:" قطار التنمية مستمر في سيناء وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وتم العمل على وضع مسار تنموي حضاري في سيناء ".

وأكمل السيد القصير :" مسار التنمية يجوب كافة انحاء الجمهورية وكل مكان في مصر طاله يد التنمية"، مضيفا:" الدولة المصرية تؤمن المنتفعين بالأراي الزراعية بإعطائهم العقود المؤمنة".



ولفت السيد القصير:" العقود المؤمنة للمنتفعين غير قابلة للتزوير وتم مراجعتها بشكل دقيق وهي وثيقة مؤمنة"، مضيفا:" من معه العقد المؤمن يثبت حقه ويستفيد من كل الخدمات ".