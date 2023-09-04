عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الزراعة: إنفاق 750 مليار جنيه على محور التنمية بسيناء

وزير الزراعة
وزير الزراعة

علق السيد القصير وزير الزراعة،  على توزيع العقود المؤمنة للمنتفعين من الأراضي الزراعية في سيناء.

 

أمن واستقرار.. وزير الزراعة: القيادة السياسية تستهدف تنمية سيناء في كافة المحاور

خيال مكناش نحلم به.. أهالي سيناء يشكرون القيادة السياسية على عقود تمليك الأراضي الزراعية.. فيديو

وقال السيد القصير في تصريحات له في  برنامج " 90 دقيقة " المذاع على قناة " المحور "، :" إجمالي ما تم إنفاقه على محور التنمية في سيناء تجاوز الـ 750 مليار جنيه وهذه ارقام ضخمة".

 

وتابع السيد القصير:" قطار التنمية مستمر في سيناء وفقا لتوجيهات القيادة السياسية، وتم العمل على وضع مسار تنموي حضاري في سيناء ".

 

وأكمل السيد القصير :" مسار التنمية يجوب كافة انحاء الجمهورية وكل مكان في مصر طاله يد التنمية"، مضيفا:" الدولة المصرية تؤمن المنتفعين بالأراي الزراعية بإعطائهم العقود المؤمنة".


ولفت السيد القصير:" العقود المؤمنة للمنتفعين غير قابلة للتزوير وتم مراجعتها بشكل دقيق وهي وثيقة مؤمنة"، مضيفا:" من معه العقد المؤمن يثبت حقه ويستفيد من كل الخدمات ".

الزراعة وزير الزراعة السيد القصير تنمية سيناء اخبار التوك شو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

رياح وأمطار خفيفة.. تفاصيل حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا الثلاثاء

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

ظهور نتيجة الثانوية العامة الدور الثاني 2023 وبيان عاجل بعد قليل

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

لوائح اتحاد الكرة تصدم الزمالك فى كأس السوبر المصري .. تفاصيل مثيرة

ترشيحاتنا

انطلاق معسكر المنتخب الأولمبي بالعين السخنة استعدادا لمواجهة روسيا وديا.. صور

سعرها 126 الف جنيه .. ارخص سيارة كهربائية "XIAOMA" الجديدة |صور

زعيم جماعة عنصرية أمريكية يعلن دعم بايدن في انتخابات الرئاسة 2024

أبو العينين ينعى المستشار سامي مهران الأمين العام الأسبق لمجلس الشعب

كوريا الجنوبية تواجه أزمة سكانية: تراجع قياسي بمعدل المواليد والزواج في يونيو

وزير الزراعة: العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضي الزراعية بسيناء غير قابلة للتزوير

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار خلال ساعات.. وحرارة مرتفعة غدًا

بدون رسوم| البنك المركزي يقدم هدية للمواطنين تستمر لمدة 15 يوم ..تفاصيل

تقرير فرنسي: إنهاء حياة امرأة كل 3 أيام على يد شريكها

فيديو

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

بيع 30 ٪ من أسهم الشرقية للدخان.. هل تتراجع أسعار السجائر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ