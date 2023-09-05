عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: لا توجد أي إشارة من أوكرانيا على استعدادها لمفاوضات السلام

مساعد الرئيس الروسي
مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف

قال مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف، لا توجد أي إشارة من جانب أوكرانيا بشأن استعدادها لمفاوضات السلام مع روسيا.

وأضاف أوشاكوف في حديث للقناة الأولى للتلفزيون الروسي،: إن "المفاوضات تجري بين طرفين. وحتى الآن لم تصل أي إشارة من الطرف الآخر بشأن إمكانية المفاوضات. ونحن لم نر ذلك".

وأوضح أن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، الذي زار أوكرانيا قبل لقاء الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان في سوتشي يوم الاثنين، "لم ينقل أي رسالة".

يذكر أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أعلن في العام الماضي أن بلاده ترفض إجراء أي مفاوضات مع روسيا حول التسوية ما دام فلاديمير بوتين رئيسا لها. وتبنت أوكرنيا تشريعا خاصا بهذا الشأن في أكتوبر 2022.

الرئيس الأوكراني الرئيس الأوكراني فلاديمير الرئيس الروس هاكان فيدان رجب طيب أردوغان فلاديمير زيلينسكي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيبو طالب بإبعاده| تفاصيل محاولات الأهلي لاحتواء أزمات حسام غالي.. صدام قوي مع الإدارة

الأبيض ومينا حشيش.. احذر من الغرق والنزول فى هذه الشواطئ بمطروح

تحذير عاجل للمواطنين.. لا تتناولوا هذا النوع من الأسماك .. ما القصة؟

مفاجأة| كلوب وافق على رحيل محمد صلاح بشرط واحد.. ولاعب ليفربول الجديد يكشف مستقبل “الفرعون”

المولد النبوي .. لماذا ولد الرسول يوم الاثنين؟ سببان لايعلمهما كثير

بعد حكم النفقة.. مناشدة عاجلة من طليقة توفيق عكاشة لوزير الداخلية

حسن شحاتة: وزير الشباب والرياضة ضحك عليا مرتين

نجلاء فتحي تستغيث: سرقوا لوحة زوجي من قدام بيتي .. صورة

موضوعات متعلقة

بوتين يوجه الشكر لشخصيات إسلامية بارزة في روسيا

حكومة كولومبيا وقادة الأعمال يدعون إلى خفض أسعار الفائدة

ملايين الأوكرانيين يهربون من التجنيد الإجباري | تقرير

اليابان تقدم قرضا بقيمة 100 مليون دولار للأردن للمساعدة في إصلاحات قطاع الكهرباء

الجيش السوداني يشن هجوما واسع النطاق على طرق إمداد قوات الدعم السريع

نيجيريا تخطط لإنشاء شركة للمعادن الصلبة

رئيس أكبر شركة بـ فرنسا: انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل ملحوظ في يناير

وزيرة الخارجية الفرنسية: سفيرنا لن يغادر النيجر بأوامر سلطة غير شرعية

ترشيحاتنا

تقارير: هواوي تحضر مفاجأة من العيار الثقيل لمستخدمي الكمبيوتر

هاني حتحوت: الأهلي يحاول إعادة محترفيه من معسكر سبتمبر مبكرا

هل يجوز لغير المتزوجين النوم عاريا بدون غطاء؟.. احذره لـ5 أسباب

رسميا.. السعودية تعلن شعار كأس العالم للأندية 2023

ماجد الكدواني: حاولت أتفادى كل اللي ضايقني مع والدي خلال تربية أبنائي

الأرصاد تصدم المواطنين بشأن طقس الساعات المقبلة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ700 ألف ريال.. شاب سعودي يفاجئ إخوته بالهدايا.. ويعلق: قليلة عليهم |شاهد

بعد الولادة.. كارثة طبية في بطن مريضة لن تتوقع ماذا وجدوا بداخلها

يرطب البشرة ويقلل التجاعيد.. أفضل 8 استخدامات لقشر الموز

الأرصاد تحذر: سقوط أمطار خلال ساعات.. وحرارة مرتفعة غدًا

فيديو

يثير الجدل من جديد.. مقطع فيديو للشيف بوراك| شاهد

ممثلة شهيرة تعتنق الإسلام وتنهار بالبكاء أمام الكعبة.. ما القصة؟ | فيديوجراف

نسبة النجاح 89٪.. اعتماد نتيجة الدور الثاني للثانوية العامة

قوات شرق القناة تنظم إحتفالية تسليم العقود المؤمنة للمنتفعين بالأراضى الزراعية من أبناء سيناء ومحافظات القناة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ