أحمد كريمة: لا يوجد في الفقه الإسلامي ما يسمي بعمرة البدل

أكد الدكتور أحمد كريمة أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر أنه لايوجد الشريعة الإسلامية ما يسمى ”عمرة البدل" وانما يوجد 'الحج بالنيابة"، لافتا إلي أن النيابة تجوز للشخص العاجز كليا وبدنيا عن أداء فريضة الحج، لافتا كلمة البدل لم تصدر في الفقه الاسلامي.



وروى أن امرأة جاءت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ابي شيخا كبيرا لا يقدر على الراحلة افأحج عنه قال لها نعم، وهو ما يثبت الحج بالنيابة اصله تطوع قربة الى الله عز وجل يكون من الاقارب من اوصاهم الانسان الى اخرهم صحيح ان في فرع اسمه الاستئجار لكن هذا في اضيق الحدود وايضا في مسألة من عجز عجزا بدنيا كاملا عن اداء شعائر الحج او العمرة .

الأزهر الشريف

ووصف كلمة «داعية» في العصر الحالي بأنها أصبحت تدعو للغرابة والنكارة، خاصًة في ظل تفسخ المجتمع الإسلامي، منوها بضرورة احترام أن الأزهر الشريف وحده المسئول عن الشئون الإسلامية، والعمل الدعوي والإفتائي.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي شهدت على حالة الجدل خلال الساعات الماضية؛ بعد ظهور أحد الدعاة في مقطع فيديو تحدث فيما يطلق عليه بـ «عمرة البدل» والتي تتيح أداء شعيرة العمرة؛ بالإنابة عن الأشخاص المتوفين والمرضى نظير مبلغ 4 آلاف جنيه عبر أحد التطبيقات الإليكترونية.

https://youtu.be/KcaHHUbfKts?si=i5-eS0kVYE6G098V