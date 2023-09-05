الانتخابات طوق النجاة.. طارق يحيى: الزمالك قادر على المنافسة رغم الأزمات

أكد طارق يحيى نجم نادي الزمالك السابق، أن فاروق جعفر نجم الأبيض السابق، أعلن ترشحه في انتخابات القلعة البيضاء المقبلة بشكل رسمي .

وقال طارق يحيى، في تصريحات لبرنامج "البريمو" عبر قناة "TeN" مع الإعلامي محمد فاروق: "فاروق جعفر أعلن في اجتماع رموز الزمالك بالأمس الذي أقيم في منزل أيمن يونس نجم القلعة البيضاء السابق ، ترشحه في انتخابات الأبيض على أحد المناصب ، كما أن هشام يكن أعلن أنه سيتراجع عن الترشح حال خوض أيمن يونس سباق الانتخابات ".

وأضاف : “ أتمنى من رئيس الزمالك القادم أياً كان أن يبتعد عن تصفية الحسابات والصراعات الشخصية على حساب النادي؛ لأن الجمهور هو المتضرر الوحيد في نهاية الأمر” .

وتابع : " الزمالك قادر على المنافسة على الألقاب الموسم القادم رغم الظروف الصعبة و الأزمات وعلى رأسها إيقاف القيد بسبب أزمة محمود عبد الرازق شيكابالا و بنجامين أتشيمبونج ".