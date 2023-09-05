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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

قائمة حسين لبيب ومفاجأة جعفر.. مستجدات انتخابات الزمالك بعد فتح باب الترشح

صدى البلد

كشف محمود فؤاد، مراسل برنامج الماتش، عن كواليس اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، والذي بدأ منذ أمس، ويستمر على مدار الأسبوع بأكمله.

تحدث محمود فؤاد، مراسل برنامج "الماتش" مع الإعلامي هاني حتحوت على قناة "صدى البلد" عن كواليس اليوم الأول لفتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، قائلًا: "يوم مرهق وعصيب، أول يوم في فتح باب الترشح لانتخابات الزمالك، بدءًا من4 سبتمبر إلى يوم 10 سبتمبر على أن تجري الانتخابات في 20 أكتوبر المقبل".

أضاف:" عماد البناني كان أول المتواجدين في النادي وتأكد من سير العملية على أكمل وجه، وتوجيه الإرشادات لجميع المرشحين".

تابع محمود فؤاد:" أكد البناني على أن دوره تسليم نادي الزمالك والتركة الثقيلة إلى مجلس إدارة منتخب".

كشف مراسل الماتش:" لاحظنا وجود شركة أمن خاصة من العاشرة وحتى الساعة السادسة مساء من أجل تأمين عملية التقدم للترشح للانتخابات".

أشار محمود فؤاد إلى أنه:" تم رفض الإعلامية مروى البرجي، وتم طلب استكمال الأوراق في الفترة المقبلة، إلى جانب الإعلامي أحمد عبادة لنفس الأسباب".

أوضح محمود فؤاد:" كان هناك جلسة دعا لها الكابتن محمود أبو رجيلة لقدامي ورموز لاعبي الزمالك وكانت في منزل أيمن يونس، الهدف منها أن لاعبي الكرة القدامى بالنادي يتوحدوا ويقفوا في ظهر قائمة واحدة من أجل مصلحة نادي الزمالك، لم يتوصلوا لأي اتفاق بعد مناقشات، وسيجتمعون مرة أخرى ويعلنوا عن توجههم في الانتخابات". 

واصل مراسل الماتش:" الهدف الأكبر دعم أيمن يونس، قيمة وقامة، وأن يكون متواجدا وله دور الفترة المقبلة، هناك اتجاه من القدامى لدعم قائمة الكابتن حسين لبيب، الخلاف على مقعد النائب في قائمة حسين لبيب، بين هشام نصر وأيمن يونس، وإذا تم حسمها لـ هشام نصر، سيترشح أيمن يونس على مقعد فوق السن".

أكد محمود فؤاد:" فاروق جعفر اقترح أنه يدرس الدخول في الانتخابات على منصب رئيس نادي الزمالك، طرحه بصيغة سؤال من أجل جس نبض الجميع، يريد أن يعلم إذا كان له دور في الفترة المقبلة أم لا؟".

أتم محمود فؤاد:"هشام يكن سيدخل من قدامي الزمالك مستقلا، وحسين السيد موقفه غامض، يرتبط بـ أيمن يونس حال دخوله كنائب مع حسين لبيب، سيدخل على منصب عضوية فوق السن". 

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