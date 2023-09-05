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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رفع السقف المالي.. الأهلي يطلب من كولر حسم ملف المهاجم الجديد سريعًا

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن ملف المهاجم الجديد أصبح في يد مارسيل كولر المدير الفني للفريق، مشيرًا إلى أن إدارة النادي قامت بتسليم المدرب عددًا من الأسماء في خط الهجوم إلى المدرب لحسم ضم أحدهما.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "الأهلي رفع السقف المالي لضم مهاجم جديد، ولا أحد يعلم متى سيتم حسم الصفقة، ولكن كولر تسلم عددًا من الأسماء التي تم الاستقرار عليهم من جانب إدارة الاسكاوتنج".

وأضاف: "الأهلي كان قد اقترب من حسم صفقة سوزا لاعب جيونبوك الكوري لكن مدرب الفريق رفض رحيله".

واختتم تصريحاته: "كان من المفترض أن يعلن الأهلي ضم اللاعب البرازيلي فور إعارة قندوسي، لكن الصفقة تعثرت، وبالتالي النادي في انتظار حسم كولر الملف".

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رفع السقف المالي.. الأهلي يطلب من كولر حسم ملف المهاجم الجديد سريعًا

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