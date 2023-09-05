بحضور حسن شحاتة.. تفاصيل اجتماع قدامى الزمالك لحسم قائمة المرشحين للانتخابات

كشف طارق يحيى عن كواليس اجتماع قدامى الزمالك في منزل أيمن يونس من أجل حسم موقفهم من انتخابات القلعة البيضاء، مؤكدًا على دعمهم لأي رئيس قادم للنادي بشرط وحيد.

قال طارق يحيى في مداخلة هاتفية مع الإعلامي هاني حتحوت في برنامج "الماتش" على قناة "صدى البلد":" المشهد لم يتضح بعد، هناك أشخاص سيقدمون أوراقهم خلال الفترة المقبلة، سيكون هناك منافسة قوية جدًا بين المرشحين".

أضاف طارق يحيى:" أتمنى من ربنا أن يوفق الجمعية العمومية لاختيار مجلس جديد، قلبي موجوع، 5 رؤساء أندية في فترة صعبة في فترة قيد لاعبين، ربنا يعين المجلس الجديد على المسؤولية".

أكد طارق يحيى:" أي مجلس سنقف بجانبه، طالما الجمعية العمومية قالت كلمتها، نتمنى أن يكون لدى الجمعية العمومية وعي وتوفيق في الاختيار".

ورد طارق يحيى على مسألة دعم اللاعبين القدامى في الزمالك لأي مرشح، قائلًا:" لم نعلن دعمنا مجلس من المجالس القادمة، كلاعبين قدامي لا ينبغي أن نعلن في الوقت الحالي".

أوضح طارق يحيى:" الاجتماع الذي دعى له أبو رجيلة في منزل أيمن يونس حضره عدد كبير، حسن شحاته، محمود سعد، فاروق جعفر وكثيرون، نحاول ترشيح واحد أو إثنين من لاعبي الكرة في مجلس إدارة الزمالك".

أشار طارق يحيى:" ليس معقولًا ألا يوجد في مجلس إدارة نادي الزمالك لاعبي كرة قدم، عندما يكون هناك مشكلة في كرة القدم، يكون الزمالك في مشكلة".

واصل طارق يحيى:" عندما تتواجد داخل المطبخ هيكون الكلام مسموع، لكن عندما تتواجد داخل المجلس سيكون لنا صوتًا مسموعًا، تواجد فرد أو إثنين داخل مجلس الإدارة يمكننا من إيصال وجهة نظرنا".

شدد:" لم نستقر على الإسمين، أيمن يونس قال انا موجود، فاروق جعفر، حسين السيد، أعتقد أن فاروق جعفر سيترشح كنائب رئيس أو عضو مجلس إدارة، ونفس الحال بالنسبة لأيمن يونس".

أتم طارق يحيى:" سنساند أي شخص يتولى رئاسة الزمالك بشرط أن يعمل لمصلحة الكيان وألا يكون قادم لتصفية خلافات ومصالح شخصية، في ظل الأزمات التي يعاني منها النادي".

