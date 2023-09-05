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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

مواجهة مانشستر سيتي بالنهائي.. اعرف مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية 2023

قرعة كأس العالم للأندية
قرعة كأس العالم للأندية

قرعة كأس العالم للأندية 2023.. يترقب عشاق وجماهير المارد الأحمر قرعة مونديال الأندية ومشوار فريقهم بالبطولة، ويتساءلون عن سيناريوهات الأهلي بالبطولة؟.

ومن المقرر أن يجري الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قرعة كأس العالم للأندية 2023 في حفل يقام في مدينة جدة في تمام الساعة الثانية ظهرا بتوقيت القاهرة.

ويتم نقل القرعة عبر شبكة قنوات "SSC" التليفزيونية، إلى جانب منصات فيفا الرقمية، حيث يشارك في سحب القرعة كل من الإيفواري يايا توريه والسعودي مناف أبو شقير.

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يذكر أن المملكة العربية السعودية تستضيف منافسات كأس العالم للأندية، لأول مرة، حيث تنطلق منافسات المسابقة في مدينة جدة، خلال الفترة من 12 ديسمبر حتى 22 من الشهر ذاته.

الفرق المشاركة في مونديال الأندية 2023

يشارك في كأس العالم للأندية 2023 كلا من: الأهلي (بطل دوري أبطال أفريقيا)، مانشستر سيتي الإنجليزي (بطل دوري أبطال أوروبا)، أوراوا رد دايموندز الياباني (بطل دوري أبطال آسيا)، كلوب ليون المكسيكي (بطل دوري أبطال الكونكاكاف)، أوكلاند سيتي النيوزيلندي (بطل دوري أبطال أوقيانوسيا)، الاتحاد السعودي (المستضيف)، بطل كوبا ليبرتادوريس (لم يحدد بعد).

سيناريوهات مواجهة الأهلي بمونديال الأندية

ينتظر الأهلي 6 سيناريوهات في منافسات كأس العالم للأندية، كالتالي:

السيناريو الأول: مواجهة الفائز بين الاتحاد وأوكلاند، ومانشستر سيتي في نصف النهائي حال التأهل.

السيناريو الثاني: مواجهة أوراوا الياباني، ومانشستر سيتي في نصف النهائي حال التأهل.

السيناريو الثالث: مواجهة ليون المكسيكي، ومانشستر سيتي في نصف النهائي حال التأهل.

السيناريو الرابع: مواجهة الفائز بين الاتحاد وأوكلاند، وبطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي حال التأهل.

السيناريو الخامس: مواجهة أوراوا الياباني، وبطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي حال التأهل.

 السيناريو السادس: مواجهة ليون المكسيكي، وبطل كوبا ليبرتادوريس في نصف النهائي حال التأهل.

مشوار الأهلي في كأس العالم للأندية

يحدد فيفا، جدول مباريات كأس العالم للأندية في وقت لاحق من مساء اليوم الثلاثاء، بعد نهاية القرعة، حسبما كشف الموقع الرسمي.

ويلتقي أوكلاند سيتي (بطل أوقيانوسيا) مع الاتحاد (المستضيف) في الدور الأول من كأس العالم للأندية.

وفي الدور الثاني في كأس العالم للأندية، تقام مباراتين إقصائيتين، يتم تحديدها وفق قرعة فيفا، بين 4 فرق، هي الأهلي (بطل أفريقيا) أو أوراوا (بطل آسيا) أو ليون (بطل الكونكاكاف)، إلى جانب المتأهل من الدور الأول.

ويبدأ بطل القارتين الأوروبية والأمريكية الجنوبية، المنافسة في كأس العالم للأندية من دور نصف النهائي.

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