رسميا.. السعودية تعلن شعار كأس العالم للأندية 2023

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق عن إعلان عن شعار مونديال الأندية 2023 في السعودية.

و كتب أحمد حسن عبر حسابة بموقع فيسبوك: “رسميًا.. الإعلان عن شعار مونديال الأندية 2023 في السعودية”.

وأعلن الإعلامي أحمد حسن، قرار الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي المشرف العام علي الكرة، بتكليف الكابتن حسام غالي، عضو مجلس الإدارة، ممثلا للنادي في قرعة كأس العالم للأندية.

وكتب أحمد حسن، عبر حسابه الشخصي على فيسبوك، "حسام غالي ممثلًا عن الأهلي في قرعة كأس العالم للأندية".

ومن المقرر أن تبدأ مراسم سحب القرعة في تمام الساعة الحادية عشرة صباحًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.