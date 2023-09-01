قرار عاجل من فيفا يخص الأهلي بشأن كأس العالم للأندية

كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، عن قرار عاجل يخص قرعة بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة الأهلي.

وكان الأهلي قد ضمن المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، المقرر إقامتها يوم ١٢ ديسمبر الجاري.

وأعلن الحساب الرسمي لموقع "فيفا"، عن إجراء قرعة مونديال الأندية يوم 5 سبتمبر الجاري في الحادية عشر صباحا بتوقيت وسط أوروبا في جدة.

وكان الاتحاد الدولي قد كشف من قبل عن إجراء القرعة بأحد فنادق مدينة جدة يوم السابع من سبتمبر الجاري بحضور ممثلي الفرق المشاركة في البطولة، قبل أن يؤكد اليوم إقامتها يوم 5 من الشهر الجاري.

الأندية المشاركة في كأس العالم للأندية:

مانشستر سيتي (إنجلترا) بطل دوري أبطال أوروبا، كلوب ليون (المكسيك) بطل دوري أبطال الكونكاكاف، أوراوا ريد (اليابان) بطل دوري أبطال آسيا، أوكلاند سيتي (نيوزيلندا) بطل دوري أبطال أوقيانوسيا، الاتحاد (السعودية) بطل الدوري السعودي "المضيف"، الأهلي (المصري) بطل دوري أبطال إفريقيا، بطل كونميبول ليبارتادوريس، سيتم تحديده لاحقًا.