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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا: الخبراء يعملون على تطوير جيل جديد من سفن الأبحاث البحرية

سفن الأبحاث البحرية
سفن الأبحاث البحرية

أعلنت الشركة الروسية المتحدة لبناء السفن، أن الخبراء في روسيا يعملون على تطوير جيل جديد من سفن الأبحاث البحرية.


وذكر الموقع الرسمي للشركة، في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الفضائية، اليوم الثلاثاء، أنه تجري في مصنع "فيبورغ" الروسي حاليًا، عملية تصنيع سفينة الأدميرال بوريليتشيف الجديدة المخصصة للأبحاث البحرية، حيث تم تجميع الهيكل الأساسي للسفينة، ويتم تركيب محور مراوح الدفع على هذا الهيكل.

وأشار البيان إلى أن السفينة الجديدة سميت على اسم الأدميرال أليكسي بوريليتشيف، الذي ترأس إدارة أبحاث أعماق البحار، التابعة لوزارة الدفاع الروسية لمدة 15 سنة، وتُوفي في عام 2020 متأثرًا بمضاعفات عدوى كورونا.

وأضاف أنه تم تصميم السفينة من قبل مكتب "ألماز" الروسي للتصاميم العسكرية والتقنية، وبدأ العمل على تصنيعها في فبراير 2021، ضمن إطار المشروع الحكومي "22011".

ولا تتوفر حاليًا معلومات دقيقة عن المواصفات التقنية لسفن المشروع "22011"، لكن التسريبات تشير إلى أنها ستكون نسخًا معدلة عن سفن الأبحاث البحرية "يانتار" التي طورتها روسيا في إطار المشروع الحكومي "22010".

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