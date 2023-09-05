محمد صلاح: الزمالك يحتاج لرجل أعمال وليس للاعب يتولى الرئاسة

أكد الكابتن محمد صلاح نجم الزمالك السابق و منتخب مصر، أن نادي الزمالك يحتاج من ينقذه من الأزمات الحالية، موضحًا أن رموز الكرة بالزمالك تجتمع من أجل اختيار الأفضل لـ الترشح.

وأضاف محمد صلاح خلال مداخلة على قناة الحدث اليوم، أن الجميع يجب أن يتذكر أن الكابتن الراحل حمادة إمام نجم الزمالك، تقدم من قبل لـ رئاسة الزمالك وكان النجوم خلفه، ولكن لم يوفق، ولذلك على الجميع التركيز.

وأشار إلى أن اللاعب غير الانتخابات، معلقًا :" انا لو نزلت الانتخابات لن اوفق، وأن اللاعب شئ والإدارة شيء".

ولفت إلي أن من يدير الزمالك يدير إمكانيات مادية، وأن الكابتن حسن شحاتة نجم الزمالك السابق، قال "إنه بعيد عن النادي، وأنه لا يمتلك الإمكانيات للترشح"

وتابع :" نادي الزمالك يحتاج رجل أعمال، أو شخص اقتصادي، من أجل تحقيق البطولات، وحدوث استقرار".