صحية على الفطار.. طريقة عمل رقائق الشوفان بالعسل

يعد الشوفان وجبه خفيفة يفضل تناولها على الفطار لمكونات الغذائية الصحية كما يحتوي على عددٍ من الفيتامينات والألياف وله العديد من الفوائد الصحية، ويتم استخدامه في تحضير وصفات الإفطار والحلويات ويتميز بعدة طرق مختلفة لتحضير الشوفان بخطواتٍ سهلة وسريعة التحضير لأطفالك لتمنحهم الطاقة والنشاط .اليك الخطوات.

طريقة عمل رقائق الشوفان بالعسل :



المقادير:

‏- ¼ كوب شوفان رقائق

‏- ¼ كوب حليب سائل

‏- 1 ملعقة كبيرة زبدة فول سوداني

‏- 1 ملعقة كبيرة عسل

‏- ½ ملعقة كبيرة كاكاو

‏- فواكة مجففة - حسب الرغبة

‏- مكسرات - حسب الرغبة



طريقة تحضير رقائق الشوفان بالعسل:

في وعاء للخلط، ضعي رقائق الشوفان، والحليب، وزبدة الفول السوداني، والكاكاو،

واخلطي كل المكونات معاً حتى تتجانس جيداً.

انقلي المكونات في علبة أو برطمان محكم الإغلاق.

أدخلي البرطمان للثلاجة لمدة ليلة كاملة.

أخرجي البرطمان من الثلاجة،

وأضيفي العسل والمكسرات والفواكة المجففة على الوجه ويُقدم فوراً.