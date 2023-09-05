بتفطر زبادي بالتوت..عمر أكبر دجاجة في العالم يثير العجب.. شاهد

تعيش أكبر دجاجة في العالم بعمر بلغ 20 عاما و 272 يوميا وقتما سجلتها موسوعة جينيس للأرقام القياسية العالمي في وقت سابق من هذا العام “حياة من الرفاهية”.

وقالت مالكة الدجاجة التي احتفلت من أيام بعيد ميلادها الـ 21، مارسي باركر داروين، لصحيفة “واشنطن بوست”: “متوسط عمر الدجاج من خمس إلى ثماني سنوات، لذا فإن عمر دجاجي ”بي نت"يثير العجب ويعد انجازا".

وأضافت مارسي باركر داروين أن الدجاجة التي يعني اسمها “الفول السوادني” لها وجبة إفطار خاصة كل صباح عبارة عن “زبادي بنكهة التوت” مما يجعلها تتمتع بالصحة والرفاهية معا، وفقا لما أكدته صحيفة “الديلي ستار”.

وأشارت السيدة التي تعيش في مزرعة هادئة في ولاية ميشيجان بالولايات المتحدة الأمريكية إلى أنها وجدت “بيضة بي نت ملقاة بعيدة عن بيض والدتها، فاعتقدت أنها فاسدة وكانت على وشك رميها في بركة لتأكلها السلاحف”.

عمر أكبر دجاجة في العالم يثير العجب

أكبر دجاجة في العالم

ولفت: “لحسن الحظ، سمعت صوت زقزقة قادم من البيضة، لذا أخرجتها بلطف من البيضة، وحاولت إعادتها إلى أمها لكنها رفضتها لتعيش من بعدها حياة مدللة بصحبة السيدة الأمريكية التي أطلقت عليها اسم الفول السوادي نظرا لصغر حجمها”.

وبينت السيدة أن الدجاجة تعيش داخل بيتها بصحبة قططها وكلابها رافضة العيش خارج حدود المنزل سواء في الحديقة أو غيرها، منبهة: “تقوم دجاجتي باحتضاني ومشاهدة التلفزيون معي”.

وتعتبر دجاجة الفول السوادي “بي نت” أصغر بسنتين فقط من عمر أكبر دجاجة مسجلة سابقا وتدعي “مافي” حيث كان عمرها 23 عاما و152 يوما عندما نفقت في عام 2011.