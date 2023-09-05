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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تلقى الطلبات الجديدة 12 سبتمبر.. السفارة البريطانية تحتفل بالذكري الأربعين لمِنح تشيفنينج الدراسية

السفارة البريطانية
السفارة البريطانية تحتفل بالذكري الأربعين لمِنح تشيفنينج الد

استضافت السفارة البريطانية في القاهرة حفلا مرموقًا للاحتفال بالذكري الأربعين لمنح تشيفنينج الدراسية، معلنة عن فتح جولة جديدة من طلبات الحصول على منح تشيفنينج المرموقة، وذلك ابتداءً من 12 سبتمبر وحتى 7 نوفمبر 2023.

السفارة البريطانية تحتفل بالذكري الأربعين لمِنح تشيفنينج الدراسية وتفتتح دورة التقديم الجديدة 12 سبتمبر

استضاف الحفل السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي، وجمع الحفل بين احتفالات الذكري الأربعين وتهنئة للدارسين المغادرين لدفعة 2023-2024. 

ولم تكن هذه المناسبة الفريدة بمثابة تكريم لتاريخ برنامج تشيفنينج فحسب، بل أتاحت أيضًا فرصة قيمة للباحثين المختارين حديثًا للتواصل مع جمعيات ومجموعات الخريجين الموجودة في البلاد. 

ويهدف الحدث إلى تشجيع المشاركة النشطة بين هذه المجموعات، وتعزيز الشعور بالانتماء للمجتمع والتعاون بين الدارسين والخريجين والشركاء المحليين.

السفارة البريطانية تحتفل بالذكري الأربعين لمِنح تشيفنينج الدراسية وتفتتح دورة التقديم الجديدة 12 سبتمبر

وتضمنت الاحتفالية كلمة ترحيبية ألقاها السفير بايلي وخريج تشيفنينج الدكتور خالد عطية، الشريك ورئيس قسم حل النزاعات في شركة التميمي وشركاه. بالإضافة إلى ذلك، شهد الحدث تقديم أعضاء مجلس إدارة جمعية خريجي تشيفنينج الجدد مع الإعراب عن الامتنان للمجلس السابق.

السفارة البريطانية تحتفل بالذكري الأربعين لمِنح تشيفنينج الدراسية وتفتتح دورة التقديم الجديدة 12 سبتمبر

وفي حديثه عن هذه المناسبة، قال السفير البريطاني في مصر جاريث بايلي: "لعب برنامج تشيفنينج دورا محوريا في التزام المملكة المتحدة بتعزيز القيادة العالمية والتغيير الإيجابي. وبينما نحتفل بالذكرى الأربعين لتأسيسه، فإننا نفكر في الإنجازات الرائعة التي حققها خريجو تشيفنينج المصريون الذين أصبحوا اليوم قادة مؤثرين في مختلف المجالات في خدمة بلادهم. وأنا أشجع بقوة جميع القادة المصريين الطموحين على اغتنام الفرصة والتقدم في الجولة القادمة للتقديم على المنحة."

السفارة البريطانية تحتفل بالذكري الأربعين لمِنح تشيفنينج الدراسية وتفتتح دورة التقديم الجديدة 12 سبتمبر

ومن المقرر فتح باب التقديم على منح تشيفنينج في الفترة من 12 سبتمبر إلى 7 نوفمبر 2023 حيث يتم تشجيع الباحثين المحتملين على تقديم طلباتهم من خلال نموذج الطلب المتاح عبر الإنترنت على chevening.org/apply   . 

تقدم هذه المنح دعمًا ماليًا شاملاً للأفراد من خلفيات متنوعة، مما يمكنهم من الحصول على درجة الماجستير في أكثر من  أبرز 150 جامعة في المملكة المتحدة، وإلى جانب التميز الأكاديمي، يحصل طلاب تشيفنينج على تجارب مهنية وثقافية وأكاديمية حصرية تؤهلهم لإحداث تغيير إيجابي في بلدهم الأم.

السفارة البريطانية تحتفل بالذكري الأربعين لمِنح تشيفنينج الدراسية وتفتتح دورة التقديم الجديدة 12 سبتمبر

وأوضحت إيما هينيسي، رئيسة المنح الدراسية في وزارة الخارجية والتنمية بالمملكة المتحدة، أن "تشيفنينج تمثل شبكة من صناع التغيير، ويستفيد علمائنا من دراستهم في المملكة المتحدة لخلق عالم أفضل للجميع. الجيل القادم من دارسي تشيفنينج سينضم إلى شبكة عالمية تضم أكثر من 55000 خريج، يجسدون روح التحول الإيجابي."

السفارة البريطانية تحتفل بالذكري الأربعين لمِنح تشيفنينج الدراسية وتفتتح دورة التقديم الجديدة 12 سبتمبر

مع استفادة أكثر من 55000 متخصص من برنامج تشيفنينج منذ بدايته في عام 1983، تستمر المنحة في لعب دور محوري في تشكيل قادة الغد، ومع احتفال البرنامج بالذكري الأربعين لتأسيسه، تظل المملكة المتحدة ملتزمة برعاية الجيل القادم من أصحاب الرؤى الذين سيقودون التقدم والابتكار.

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