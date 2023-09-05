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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي: مصر وصلت لنحو 20 % من إنتاج الطاقة من المصادر المُتجددة

مصطفى مدبولي، رئيس
مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر حريصة على أن تكون شرم الشيخ محطة هامة لتسليط الضوء على خصوصية وظروف الاحتياجات الأفريقية، نتيجة التغيرات المناخية.

 

وأضاف  “مدبولي” خلال كلمته، أن جلسة "أجندة المناخ الدولي" لقمة أفريقيا للمناخ في نيروبي، تؤكد التزام القارة الافريقية بتحقيق التحول العادل للاقتصاد الاخضر، ويدعم المطالب المشروعة للحصول على دعم مالي وتقني.

 

ولفت إلى أن محور التوسع في الطاقة النظيفة ومصادر الطاقة الجديدة والمُتجددة يقع في قلب النموذج التنموي الجديد، وهو ما رحّبَتْ به دول القارة.

 

وأكمل: مصر وصلت لنحو 20 % من إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة ساعية للوصول إلي 42% بحلول عام 2023.

مدبولى مصطفى مدبولي رئيس الوزراء شرم الشيخ التغيرات المناخية القارة الافريقية

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