مدبولي: مصر وصلت لنحو 20 % من إنتاج الطاقة من المصادر المُتجددة

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن مصر حريصة على أن تكون شرم الشيخ محطة هامة لتسليط الضوء على خصوصية وظروف الاحتياجات الأفريقية، نتيجة التغيرات المناخية.

وأضاف “مدبولي” خلال كلمته، أن جلسة "أجندة المناخ الدولي" لقمة أفريقيا للمناخ في نيروبي، تؤكد التزام القارة الافريقية بتحقيق التحول العادل للاقتصاد الاخضر، ويدعم المطالب المشروعة للحصول على دعم مالي وتقني.

ولفت إلى أن محور التوسع في الطاقة النظيفة ومصادر الطاقة الجديدة والمُتجددة يقع في قلب النموذج التنموي الجديد، وهو ما رحّبَتْ به دول القارة.

وأكمل: مصر وصلت لنحو 20 % من إنتاج الطاقة من المصادر المتجددة ساعية للوصول إلي 42% بحلول عام 2023.