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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حسام غالي: مواجهة الأهلي والاتحاد السعودي في كاس العالم للأندية ستكون قوية

حسام غالي
حسام غالي

توقع حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، وممثل النادي في قرعة كأس العالم للأندية مواجهة الأهلي لاتحاد جدة بعد الفوز على فريق أوكلاند سيتي.

وقال حسام غالي ، في تصريحات خاصه له : "أعتقد أن الأهلي سيلتقي مع الاتحاد وسيكون لقاء قويا، الجميع يعرف النادي الأهلي وإمكانياته وطموحاته ودوافعه للفوز دائما، والوصول لأبعد نقطة في المشوار".

وأسفرت قرعة بطولة كأس العالم للأندية 2023، التي أقيمت بمدينة جدة السعودية، اليوم الثلاثاء، عن مواجهة الأهلي للفائز من المباراة الافتتاحية بين اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي، في الدور ربع النهائي.

ويعد الاتحاد السعودي الأقرب بنسبة كبيرة لمواجهة الأهلي في ربع نهائي مونديال الأندية في الفوارق الفنية الكبيرة لصالحه مقارنة بفريق نيوزيلاند سيتي.

وفي حال تخطى الأهلي الفائز من الاتحاد وأوكلاند سيتي، سيلتقي المارد الأحمر مع بطل أمريكا الجنوبية - لم يتحدد بعد -  في نصف النهائي.

الأهلي سيلعب ضد مانشستر سيتي في حالة واحدة، وهي تأهل الفريقان في المباراة النهائي، علما بأن بطل أوروبا سيبدأ مشواره في البطولة من الدور نصف النهائي بمواجهة الفائز من كلوب ليون المكسيكي وأوراوا الياباني.

وتقام البطولة خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبرالمقبل بمدينة جدة السعودية، على أن يبدأ الأهلي أولى مواجهاته 15 ديسمبر وفي حال التأهل لنصف النهائي سيلعب يوم 18 ديسمبر.

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