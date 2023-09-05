لو عندك دوخة.. ابتعد عن هذه الأكلات والمشروبات

إذا شعرت بالدوران المفاجئ، فأنت تعاني من الدوخة والدوار الذي يجعلك تشعر بعدم التوازن، وهى حالة تسبب تعب شديد وتعرض الإنسان للإصابة بحوادث الطرق.

ووفقا لما جاء في موقع.netmeds هناك العديد من العوامل المساهمة في حدوث نوبات الدوار، بما في ذلك الضغوطات الفيزيائية والكيميائية والعاطفية وحتى الطعام الذي يتناوله الشخص.

تشير الأبحاث إلى أن نمط الحياة والتعديلات الغذائية البسيطة، قد تساعد في تخفيف تكرار وشدة نوبات الدوار. إن معرفة الأطعمة التي تسبب الدوار والأطعمة الجيدة للتحكم في الدوار قد تكون مفيدة لتقليل خطر نوبات الدوار وتخفيف المضايقات المرتبطة بالأعراض.



السبب الدقيق للدوار لا يزال غير واضح، ومع ذلك، فإن هذه الحالة أكثر شيوعًا بين النساء. تلعب الوراثة والنظام الغذائي ونمط الحياة والعوامل البيئية دورًا حيويًا في إثارة الهجمات. تكشف العديد من الدراسات أن التغيير والتبديل في النظام الغذائي قد يقلل من فرصة وشدة نوبات الصداع النصفي.

يذكر بعض الأشخاص أن أعراضهم تتفاقم إذا لم يأكلوا، مما يكشف أن الصيام وتخطي الوجبات قد يؤدي إلى تفاقم شدة النوبات.

الأطعمة والمشروبات

الشيء الأكثر أهمية لإدارة الدوار هو محاولة تناول الطعام النظيف وممارسة عادات الأكل المدروسة. هناك بعض الأطعمة التي يجب على الشخص تحديدها أو الامتناع تمامًا عن تناولها، حيث إنها من المحفزات الغذائية الشائعة:

الكافيين: تناول الكثير من المشروبات التي تحتوي على الكافيين يزيد من الإحساس بالرنين داخل الأذنين. من الأفضل الحد من تناول الشاي والقهوة ومشروبات الطاقة والصودا.

الملح: الصوديوم هو أحد المكونات الرئيسية التي يمكن أن تسبب الدوار. الإفراط في تناول الأطعمة المالحة قد يؤدي إلى احتباس الماء في الجسم. وهذا يمكن أن يعيق توازن السوائل والضغط في الجسم. كما أن الملح يتداخل مع التوازن الداخلي وآليات التوازن في الأذن الداخلية. تخلص من الأطعمة التي تحتوي على كميات عالية من الملح مثل رقائق البطاطس والمخللات والأطعمة المصنعة والمعلبة.

الكحول: من المعروف أن تناول الكحول يؤدي إلى تفاقم الشعور بالدوخة والتوازن والغثيان، خاصة إذا كنت عرضة لنوبات الدوار . يمكن أن يجعلك الكحول أيضًا تعاني من الجفاف، مما قد يجعلك تعاني من الدوار.

السكر: الأطعمة والمشروبات المحملة بالسكر يمكن أن تؤدي إلى الصداع وكذلك تؤدي إلى أعراض الدوار.