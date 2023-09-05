رفع حالة التأهب.. الصين تتجهز لاستقبال إعصار هايكوي المدمر

رفعت قيادة الشرطة المسلحة الشعبية الصينية بمقاطعة فوجيان إحدى وحداتها في حالة تأهب لإجراء تمرين للسيطرة على الفيضانات.

يأتي ذلك، نظرا للتقلبات المناخية التي يشهدها العالم، وخاصة الصين، التي ضربها إعصار دوكسوري العديد من مدنها وخلف مئات الضحايا ودمر منازل لا حصر لها.

https://x.com/mog_china/status/1699033649306349903?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9w

وأقيم هذا الحدث على خلفية الإعصار الحادي عشر هايكوي الذي ضرب مقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ هذا العام.

وفي الوقت نفسه، كان هناك تنسيق وثيق مع خدمات الطوارئ والأرصاد الجوية المحلية للحصول على المعلومات الضرورية في الوقت الحقيقي والاستعداد لعمليات الإنقاذ.