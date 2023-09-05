عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رفع حالة التأهب.. الصين تتجهز لاستقبال إعصار هايكوي المدمر

صدى البلد

رفعت قيادة الشرطة المسلحة الشعبية الصينية بمقاطعة فوجيان إحدى وحداتها في حالة تأهب لإجراء تمرين للسيطرة على الفيضانات.

يأتي ذلك، نظرا للتقلبات المناخية التي يشهدها العالم، وخاصة الصين، التي ضربها إعصار دوكسوري العديد من مدنها وخلف مئات الضحايا ودمر منازل لا حصر لها.

https://x.com/mog_china/status/1699033649306349903?s=46&t=sJUBxwS2OXKMjoWqt81r9w

وأقيم هذا الحدث على خلفية الإعصار الحادي عشر هايكوي الذي ضرب مقاطعتي فوجيان وقوانغدونغ هذا العام. 

وفي الوقت نفسه، كان هناك تنسيق وثيق مع خدمات الطوارئ والأرصاد الجوية المحلية للحصول على المعلومات الضرورية في الوقت الحقيقي والاستعداد لعمليات الإنقاذ.

إعصار دوكسوري الأرصاد الجوية إعصار هايكوي الصين فوجيان رفع حالة التأهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

كولر يتلقى صدمة جديدة.. نجم الأهلي يغيب عن الفريق لمدة 6 اسابيع

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

ماكينة أهداف.. الأهلي يوجه أنظاره نحو قناص سنغالي

مروة صبري لـ أسما منير: ليه رايحة مهرجان الدراما انتي مش فنانة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

ترشيحاتنا

بالموبيل..كيفية سداد فاتورة عداد الكهرباء 2023

بـ 75 ألف جنيه .. اركب 5 سيارات ألمانى وياباني

انهيار وشيك.. ضابط مخابرات أمريكي يحذر أوكرانيا من عواقب قرار بوتين

القوات الأوكرانية تخترق دفاعات “أنياب التنين” الروسية في الجنوب

شكري: الإبقاء على مساهمات الأونروا ضرورة ملحة في ظل الأوضاع الإقليمية الراهنة

تنسيق الدبلومات الفنية 2023.. مفأجاة في مؤشرات القبول

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد ما أبكت والدها.. 10 صور لابنة ماجد الكدواني| شاهد

طريقة عمل كيكة السينامون رول.. جديدة وغير تقليدية

4 أسباب خطيرة تجعل طفلك يصاب بديدان البطن.. احذريها

بالفستان الأبيض.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها| شاهد

فيديو

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

سمك مسمم منتشر في الأسواق | اعرف الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ