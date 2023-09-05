وزير الخارجية الياباني: المتحف المصري الكبير رمز للتعاون مع مصر

قال وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن المتحف المصري الكبير رمز للتعاون الثقافي بين مصر واليابان، لافتًا إلى أنه تباحث مع وزير الخارجية سامح شكري حول دعم حركة السفن من أجل الحركة الآمنة في قناة السويس.

وأضاف هاياشي في مؤتمر صحفي عقده على هامش لقائه السفير سامح شكري المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية: "نرحب بتنشيط العلاقات الاقتصادية مع مصر، بما في ذلك زيادة حجم التجارة والاستثمار واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مطاري ناريتا والقاهرة عن طريق شركة مصر للطيران، وسنواصل دعم توسع الشركات اليابانية في السوق المصرية".

مؤكدا إن القرار الذي اتخذته روسيا بإنهاء مشاركتها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب له عواقب خطيرة على المجتمع الدولي بأسره، وستستمر اليابان في التواصل الوثيق مع مصر من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي.

مضيفاً : "وفيما يتعلق بالوضع في السودان، فإن اليابان إلى جانب الدول المعنية بما في ذلك مصر، وسوف تحث أطراف النزاع على الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى حكومة مدنية".

وتابع: "كما تشعر اليابان بالقلق إزاء تطور الوضع الإنساني في السودان، لذلك قدمت حكومة اليابان ما يقرب من 92 ملايين دولار كمساعدة هذا العام للدول المجاورة".

وأكد، أن بلاده تقدر بشدة الجهود الاستباقية التي تبذلها مصر إزاء التوترات الشديدة بين فلسطين وإسرائيل مثل عقد اجتماعات تهدف إلى المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.