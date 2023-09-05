عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

وزير الخارجية الياباني: المتحف المصري الكبير رمز للتعاون مع مصر

وزير الخارجية الياباني
وزير الخارجية الياباني

قال وزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، إن المتحف المصري الكبير رمز للتعاون الثقافي بين مصر واليابان، لافتًا إلى أنه تباحث مع وزير الخارجية سامح شكري حول دعم حركة السفن من أجل الحركة الآمنة في قناة السويس.

txt

وزير الخارجية الياباني: مصر الدولة الكبرى في المنطقة وشريك مهم لنا

txt

شكري: تبادلت مع وزير الخارجية الياباني الرؤى حول القضايا ذات اهتمام مشترك

 

وأضاف هاياشي في مؤتمر صحفي عقده على هامش لقائه السفير سامح شكري المذاع على فضائية القاهرة الإخبارية: "نرحب بتنشيط العلاقات الاقتصادية مع مصر، بما في ذلك زيادة حجم التجارة والاستثمار واستئناف الرحلات الجوية المباشرة بين مطاري ناريتا والقاهرة عن طريق شركة مصر للطيران، وسنواصل دعم توسع الشركات اليابانية في السوق المصرية".

مؤكدا إن القرار الذي اتخذته روسيا بإنهاء مشاركتها في مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب له عواقب خطيرة على المجتمع الدولي بأسره، وستستمر اليابان في التواصل الوثيق مع مصر من أجل ضمان الأمن الغذائي العالمي.

مضيفاً : "وفيما يتعلق بالوضع في السودان، فإن اليابان إلى جانب الدول المعنية بما في ذلك مصر، وسوف تحث أطراف النزاع على الوقف الفوري لإطلاق النار والانتقال إلى حكومة مدنية".

وتابع: "كما تشعر اليابان بالقلق إزاء تطور الوضع الإنساني في السودان، لذلك قدمت حكومة اليابان ما يقرب من 92 ملايين دولار كمساعدة هذا العام للدول المجاورة".

وأكد، أن بلاده تقدر بشدة الجهود الاستباقية التي تبذلها مصر إزاء التوترات الشديدة بين فلسطين وإسرائيل مثل عقد اجتماعات تهدف إلى المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.

استئناف الرحلات الجوية السفير سامح شكري العلاقات الاقتصادية المتحف المصري الكبير حكومة اليابان زيادة حجم التجارة فضائية القاهرة الاخبارية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انخفاض كبير بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«ساعات اللهيب قادمة اعملوا حسابكم»| الأرصاد تفجر مفاجأة بشأن الطقس ودرجات الحرارة

4 جنيهات| الدولار يعمق جراحه بالسوق السوداء.. وهذا سعره الآن بعد البريكس

الأهلي يتجنب مانشستر سيتي.. نتائج قرعة كأس العالم للأندية 2023

هل هرب أسوريو؟.. شوبير يثير قلق جماهير الزمالك: أمر خطير حدث

مروة صبري لـ أسما منير: ليه رايحة مهرجان الدراما انتي مش فنانة

ضربتين في الراس توجع.. شوبير يحذر من رحيل هذا اللاعب عن الأهلي

بمشاركة الأهلي.. مواعيد مباريات كأس العالم للأندية 2023

ترشيحاتنا

تنسيق الدبلومات الفنية 2023 ..مفأجاة في مؤشرات القبول

بعد ما أبكت والدها..10 صور لأبنة ماجد الكدواني| شاهد

ارتفاع كبير في أسعار النفط العالمية بعد قرار السعودية بشأن الإنتاج

أول رد رسمي من الأزهر على عمرة البدل: تتنافى مع المقاصد الشرعية للشعيرة

سامح شكري: تشغيل رحلات مصر للطيران إلى طوكيو بدءا من 14 سبتمبر

شكري: نعمل مع اليابان على الارتقاء بالعلاقات لمستوى الشراكة الاستراتيجية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل كيكة السينامون رول.. جديدة وغير تقليدية

4 أسباب خطيرة تجعل طفلك يصاب بديدان البطن.. احذريها

بالفستان الأبيض.. غادة عبد الرازق تستعرض رشاقتها| شاهد

شاهد.. عمة أفريقية تلقي شنطة دولارات على العريس يوم الزفاف

فيديو

يمشي وسط الناس.. ظهور صادم لكائن فضائي في بوليفيا

استمرت 6 أشهر .. عودة أطول رحلة فضاء في تاريخ العرب..فيديو جراف

فيديوهات مخلة مع أطفال وسيدات متزوجة.. تفاصيل سقوط صيدلي مدينة نصر «فيديوجراف»

سمك مسمم منتشر في الأسواق | اعرف الحكاية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: القرآن ع العود !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: بريكس والنظام العالمي الجديد

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: "بريكس بلس" وقبلة حياة لأفريقيا

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشارع الرياضي يحتاج سيف القانون

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: قمة السيسي والبرهان.. السودان في القلب

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: السيسي .. رئيسي

محمد الصاحى يكتب : قمة عمان للقطاع الخاص .. من هنا تبدأ التنمية

هند عصام

هند عصام تكتب: أكنوديس طبيبة في ثوب طبيب

اﻟﻤﺰﻳﺪ