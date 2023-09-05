الحوار العربي الياباني.. تعاون وثيق وتقارب في الرؤى وتعزيز الشراكات

تعقد اليوم بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني، لحضور وزراء خارجية الدول العربية ووزير الخارجية الياباني، والوفد الرسمية، وذلك على على هامش انعقاد الدورة 160 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري.



وتعقد الدورة الثالثة للحوار السياسي العربي الياباني وسط اهتمام عربي، وتحضير وتنسيق واسع، بهدف تعميق الشراكة بين الدول العربية واليابان، والتعاون الوثيق وتقارب الرؤى السياسية بشأن التعامل مع التحديات الإقليمية والعالمية، وتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.



ويعقد الحوار السياسي العربي الياباني برئاسة مشتركة بين وزير الخارجية المصري سامح شكري رئيس الدورة 159 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، ووزير الخارجية الياباني، يوشيماسا هاياشي، وبمشاركة الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، ووزراء الخارجية العرب.



ويبحث منتدى الحوار العربي الياباني كيفية تعزيز الاستثمارات والعلاقات التجارية بين اليابان والدول العربية، والتنسيق للمنتدى الاقتصادي العربي الياباني الاقتصادي العام المقبل، حتى وصفه وزير الخارجية الياباني بأنه "حوار لتبادل وجهات النظر بصراحة ووضوح مع الزملاء الأعزاء وزراء خارجية الدول العربية حول المزيد من تنمية وتعزيز العلاقات بين اليابان والدول العربية، على أساس علاقات الصداقة والثقة طويلة الأمد فيما بيننا".

ومن أبرز ما يتناول الحوار الغربي الياباني القضية الفلسطينية التي ستكون حاضرة بقوة على أجندة الحوار، من حيث ضرورة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية على حدود العام 1967 بما فيها القدس وحل جميع قضايا الوضع النهائي وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادئ القانون الدولي ومبادرة السلام العربية وحل الدولتين.